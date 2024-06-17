İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla Çanakkale'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Turan, ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Personelin bayramlarını tebrik eden Turan, bayramın hayırlara ve güzel günlere vesile olması dileğinde bulundu.

Bülent Turan ardından Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı emniyet botunu ziyaret ederek bayram mesaisi yapan personelle bir araya geldi.

Görevli personellerle bir süre sohbet eden Turan, personelin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, çalışanlara görevlerinde kolaylıklar diledi.

Buradan İl Jandarma Komutanlığına geçen Turan, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadi Akman ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran da hazır bulundu.