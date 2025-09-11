Haberler

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Güneyli Köyü'nü Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Güneyli Köyü'nü Ziyaret Etti
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gelibolu'nun Güneyli köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini dinledi. Ziyarette köy muhtarı memnuniyetini dile getirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gelibolu'nun Güneyli köyünde ziyaretlerde bulundu.

Turan'ı, Güneyli'ye gelişinde Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Altuntaş karşıladı.

Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Samimi sohbeti, içten yaklaşımı ve bizlere verdiği destekle gönlümüzde bir kez daha yer etti. Nazik ziyareti için teşekkür ediyoruz." dedi.

Turan'ın köy halkıyla sohbet ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
