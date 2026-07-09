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İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret ederek Vali Naci Aktaş'tan kentteki kamu hizmetleri ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti.

Çelik, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Naci Aktaş'tan kentte yürütülen kamu hizmetleri ve yatırımlar hakkında bilgi aldı, istişarede bulundu.

Aktaş, Çelik'in ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Afyonkarahisar'a verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Afyonkarahisar Vali Yardımcıları Yalçın Sezgin, İhsan Ayrancı ve Bedir Deveci, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Murat Kaya hazır bulundu.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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