İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş ve beraberindeki jandarma heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aktaş başkanlığındaki jandarma heyeti, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Burada mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Aktaş, imzaladığı Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 186 yıldır milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünde huzurunuzdayız. Bizler, milletimizin bağrından çıkan ay yıldızlı üniformasıyla vatan toprağının her karışında görev yapan, varlığıyla huzur veren kahramanlarız. Türkiye'mizin dağlarında, yaylalarında, köylerinde, karakolda, devriye yolunda, sınır hattında, afet bölgesinde, en ücra yollarda milletimizin yanında olmak, bizim için yalnızca bir görev değil, şerefle taşıdığımız bir mesuliyettir. Bugün, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, milletimizin barış ve esenlik içinde yaşadığı bir geleceği inşa etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz açıktır, terörsüz, huzurlu ve güvenli bir Türkiye. Bu hedefe ulaşana dek azimle ve inançla mücadelemize devam edeceğiz.

Jandarma, asayişin teminatı, kamu düzeninin mihenk taşı ve devletin vatandaşına uzanan vicdanlı elidir. Bu anlayışla, teknolojiyle donanmış, insan odaklı, eğitimli ve liyakatli personelimizle Türkiye'nin her noktasında milletimizin hizmetindeyiz. Bu anlamlı günde, şanlı üniformamız altında görev ifa ederken şehitlik mertebesine erişmiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."

Aktaş ve beraberindeki jandarma heyeti, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.