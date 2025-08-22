İç Moğolistan'da Sel Felaketi: 12 Kayıp

HOHHOT, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin kırsal kesimindeki bir kamp alanını vuran ani selde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kurtarma ekipleri, cuma günü sabah saatlerinde son kayıp kampçının cansız bedenine de ulaştı.

16 Ağustos günü saat 22.00 sularında Bayannur kentinin Urad Arka Sancağı'nda bir nehrin üst kısmında meydana gelen olayda 13 kampçı kaybolmuş, 4 araç da sel sularına kapılmıştı.

Yerel acil durum yetkilileri, 1 kişinin kurtarıldığını, kayıp kişileri aramak için de 1.600'den fazla kurtarma görevlisinin olay yerine sevk edildiğini belirtmişti.