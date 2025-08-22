İç Moğolistan'da Sel Felaketi: 12 Kayıp

İç Moğolistan'da Sel Felaketi: 12 Kayıp
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde meydana gelen ani sel olayında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. 16 Ağustos'ta başlayan sel, 13 kampçının kaybolmasına ve 4 aracın sulara kapılmasına neden oldu.

HOHHOT, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin kırsal kesimindeki bir kamp alanını vuran ani selde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kurtarma ekipleri, cuma günü sabah saatlerinde son kayıp kampçının cansız bedenine de ulaştı.

16 Ağustos günü saat 22.00 sularında Bayannur kentinin Urad Arka Sancağı'nda bir nehrin üst kısmında meydana gelen olayda 13 kampçı kaybolmuş, 4 araç da sel sularına kapılmıştı.

Yerel acil durum yetkilileri, 1 kişinin kurtarıldığını, kayıp kişileri aramak için de 1.600'den fazla kurtarma görevlisinin olay yerine sevk edildiğini belirtmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...

Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcaktan bunalan Hülya Avşar, doğal halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.