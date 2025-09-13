Haberler

İç Moğolistan Çölleşmeyle Mücadele Projeleriyle Ekolojik İyileşme Sağlıyor

İç Moğolistan Çölleşmeyle Mücadele Projeleriyle Ekolojik İyileşme Sağlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Hangjin Sancağı, çölleşmeyle mücadele kapsamında orman ve mera kuşakları oluşturma, kum fırtınası güzergahlarında bariyer şeritleri inşa etme gibi projelerle Kubuqi Çölü'nün ekolojik durumunu iyileştiriyor.

ORDOS, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Hangjin Sancağı çölleşmeyle mücadele ve kontrol çalışmalarını istikrarlı bir şekilde sürdürüyor.

Bölge, çöl sınırları boyunca orman ve mera kuşakları oluşturma, kum fırtınası güzergahlarında bariyer şeritleri inşa etme ve fotovoltaik teknolojiyle kum kontrolü sağlama gibi projeleri hayata geçirerek Kubuqi Çölü'nün ekolojik ortamında önemli iyileşmeler kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi

Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yönetim şokta! Galatasaray'ın 'Maaşında indirime git' teklifine yıldız futbolcudan ret

Galatasaray'ın "Maaşında indirime git" teklifine yıldız futbolcudan ret
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.