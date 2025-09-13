İç Moğolistan Çölleşmeyle Mücadele Projeleriyle Ekolojik İyileşme Sağlıyor

ORDOS, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Hangjin Sancağı çölleşmeyle mücadele ve kontrol çalışmalarını istikrarlı bir şekilde sürdürüyor.

Bölge, çöl sınırları boyunca orman ve mera kuşakları oluşturma, kum fırtınası güzergahlarında bariyer şeritleri inşa etme ve fotovoltaik teknolojiyle kum kontrolü sağlama gibi projeleri hayata geçirerek Kubuqi Çölü'nün ekolojik ortamında önemli iyileşmeler kaydetti.