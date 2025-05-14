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İç Güvenlik Bakanı Noem, Kongre Üyelerinin ICE Tesisine Ziyaretini Kanunsuz Buldu

İç Güvenlik Bakanı Noem, Kongre Üyelerinin ICE Tesisine Ziyaretini Kanunsuz Buldu
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ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Kongre üyelerinin ICE merkezine izinsiz girdiklerini savunarak, bu durumu siyasi bir şov olarak nitelendirdi. Gözaltına alınan Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, ICE merkezinin faaliyet izinleriyle ilgili endişelerini dile getirmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, 9 Mayıs'ta New Jersey eyaletindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) merkezini denetlemeye giden Kongre üyelerinin ziyaretinin "kanunsuz" olduğunu savundu.

Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi oturumunda konuşan Noem, "Kongre denetiminin önemini anlıyorum. Ancak 9 Mayıs'ta olanlar denetim değildi, siyasi bir şovdu. Bu davranış kolluk kuvvetlerimizin, ajanlarımızın, personelimizin ve gözaltındaki kişilerin güvenliğini riske attı." ifadelerini kullandı.

Noem, olay günü tesisi incelemek üzere orada bulunan ABD Kongre üyeleri Bonnie Watson Coleman, Robert Menendez ve LaMonica McIver'a işaret ederek, "Bu davranış kanunsuzdu. Kongre üyeleri yasaların üstünde değildir, gözaltı tesislerine izinsiz giremezler." dedi.

Kongre üyelerinin önceden izin istemesi halinde merkeze girişlerinin sağlanabileceğini belirten Noem, "Federal kolluk kuvvetlerimize yönelik saldırılara rağmen kendilerine yine de tesis turu sağladık." şeklinde konuştu.

Baraka'nın gözaltına alınması

Newark Belediye Başkanı Ras Baraka 9 Mayıs'ta, daha önce kendi belediye sınırlarında açılmasına karşı olduğunu belirttiği ICE merkezinde, yanındaki yetkililerle birlikte denetim yapmak isteyince ICE polisi ile tartışma yaşamasının ardından gözaltına alınmıştı.

New Jersey Bölge Savcı Vekili Alina Habba, X hesabından yaptığı paylaşımda, Baraka'nın ICE merkezine izinsiz girdiğini ve ICE polisinin merkezden çıkması yönündeki birçok uyarısını görmezden geldiğini aktarmıştı.

New Jersey'in Demokrat Valisi Phil Murphy, konuyla ilgili açıklamasında, Baraka'nın haksız tutuklanmasından dolayı öfkelendiğini ifade etmişti.

Belediye Başkanı Baraka, gözaltı merkezinin faaliyet göstermek için uygun izinlere sahip olmadığı yönündeki iddiaları daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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