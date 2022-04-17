İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kısımlarına yönelik fırtına uyarısı - Haberler

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İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kısımlarına yönelik fırtına uyarısı

AA - Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kısımlarına yönelik fırtına uyarısı

İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'de yarın ve salı günü fırtına olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'de yarın ve salı günü fırtına olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın ve 19 Nisan Salı güney ve güneybatı yönlerden, İç Anadolu'da Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Kırıkkale; Karadeniz'de Çorum, Amasya, Tokat, Ordu ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde fırtına, hamleli olarak ve yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile İç Anadolu'da toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

İç Anadolu, Karadeniz, Fırtına, Salı, Güncel, Haberler

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