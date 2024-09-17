İbrahim Ufuk Kaynak, Havza'da Esnaf ve Partililerle Bir Araya Geldi

Ak Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Havza'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Kaynak, "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Havza'da AK Parti Havza İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ve partililerle görüştü.

Daha sonra esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet eden Kaynak, AK Parti İlçe Başkanlığında partililer ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Kaynak, ziyaretin AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" kapsamında düzenlendiğini belirterek, "Ziyaretlerimiz kapsamında esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek hasbihal ettik. İlgi ve alakalarından dolayı tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bütün toplumsal kesimlerle temas edecek şekilde bir çalışma yaptık." dedi.