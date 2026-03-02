Haberler

Hakkari Valisi Taşyapan görevine başladı

Hakkari Valisi Taşyapan görevine başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Hakkari Valiliğine atanan İbrahim Taşyapan, göreve başladı. Taşyapan, vatandaşlara hizmet edeceğini ve güven ortamını güçlendireceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden Hakkari Valiliğine atanan İbrahim Taşyapan, görevine başladı.

Valilik önündeki programda polis merasim birliğini selamlayan Taşyapan, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri tarafından karşılandı.

Ardından Valiliğe geçen Taşyapan, yaptığı açıklamada, kentte görev yapacak olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Devletin şefkatini, merhametini ve insana güven veren gücünü her vatandaşa hissettirerek çalışacaklarını vurgulayan Taşyapan, kamu hizmetlerinde verimliği artırmayı, vatandaş odaklı, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim tarzını benimseyeceklerini ifade etti.

Huzur ve güven ortamını güçlendirerek, el ele vererek kardeşliği pekiştirmeyi esas alacaklarını belirten Taşyapan, şunları kaydetti:

"Kapımız ve gönlümüz bütün vatandaşlarımıza sonuna kadar açık olacaktır. Onların her talebi, her isteği bizim tarafımızdan değerlendirilecek ve en uygun çözümler hep beraber oluşturulmaya çalışılacaktır. Devlet-millet kaynaşmasını da bu vesile ile en üst düzeye çıkaracağımızı ümit ediyorum. Böyle bir ramazan gününde, baharın başlangıcında burada göreve başlıyorum. Burada sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtiyor, tekrar hepinizi sevgi, saygı ile selamlıyorum. İnşallah güzel günler göreceğiz. Bu güzel günleri de hep beraber yaşayacağız."

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu! Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor

İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu'daki savaş futbolu da vurdu

Korkulan oldu!
İran'ın vurduğu Dubai Uluslararası Havalimanı'nda büyük panik

Füzeler Körfez'i vurdu, lüksün başkentinde ecel terleri döktüler
İranlı milisler NATO üssüne saldırdı, ABD-İsrail bir ülkeyi daha vurdu

İran NATO üssüne saldırdı, ABD-İsrail bir ülkeyi daha vurdu
ABD'de ölü asker gerilimi! Trump, Savunma Bakanı'nı fena azarladı

Olay fotoğraf! Ortaya çıkan gerçek Trump'ı küplere bindirmiş
Orta Doğu'daki savaş futbolu da vurdu

Korkulan oldu!
Galatasaray'dan Torreira kararı

Galatasaray'dan Torreira kararı
150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı