İbrahim Sadri, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini seslendirdi

Bağcılar Belediyesi'nin ramazan etkinliklerinde sahne alan şair İbrahim Sadri, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini seslendirdi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ramazan etkinlikleri kapsamında "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla şair İbrahim Sadri sahne aldı.

İftar öncesi tasavvuf müziği ve ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, iftar sonrasında ilçe sakinleri önce Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ardından şair İbrahim Sadri ile bir araya geldi.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u anan İbrahim Sadri, dinleti programına Ersoy'un şiirleriyle başladı. Şiir dinletisi sonunda İstiklal Marşı'nı alandaki kalabalıkla okuyan İbrahim Sadri dakikalarca alkışlandı.

Ramazan ayı boyunca Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda gerçekleştirilecek etkinliklerde Bağcılar Belediyesi, ağırladığı her konuk için plaket takdim etmek yerine İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazzeliler için Kızılay'a bağışta bulunuyor.