İbrahim Oktugan Davasında Yeni Gelişmeler: Kemik Yaşı Belirleme Kararı

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) Alibeyköy'de, özel bir lisenin müdürü, 56 yıllık eğitimci İbrahim Oktugan'ın, geçen yıl Y.K. isimli öğrencinin silahlı saldırısıyla öldürülmesiyle ilgili dava görüldü. Y.K.'nın yanı sıra iki suça sürüklenmiş çocuğun da sanık olarak yargılandığı davada, Eyüpsultan İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün gönderdiği 'Türk Vatandaşlığını Sonradan Kazanma Bildirim Formu' dosyaya girdi. Formda Y. K.'nın doğum tarihinin 30/08/2006 olduğu bildirildi. Davanın görüldüğü İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Y.K'nın kemik yaşının belirlenmesini istedi.

İstanbul Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi'nde, 7 Mayıs 2024 tarihinde özel bir lisede okul müdürü olarak görev yapan İbrahim Oktugan'ın (74) okuldan atıldığı iddia edilen öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin davada, 3 Suça Sürüklenen Çocuk (S.S.Ç.) hakim karşısına çıktı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu S.S.Ç.ler Y.K (18), A.S. (17) A.S.A. (16) ile vefat eden Oktugan'ın müşteki eşi ve oğlu ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Kemik yaşının belirlenmesi istendi

Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu'ndan mahkemeye gönderilen ve sanık Y.K.'nın 'suçun işlenişi esnasında davranışlarını yönlendirme yeteneğini

etkileyecek herhangi bir akli arıza içinde bulunduğunu gösteren psikopatolojik unsura rastlanmadığı'na ilişkin rapor dosyaya girdi. Eyüpsultan İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün gönderdiği 'Türk Vatandaşlığını Sonradan Kazanma Bildirim Formu' dosyaya girdi. Formda Y. K.'nın doğum tarihinin 30/08/2006 olduğu bildirildi. Doğum belgesine ilişkin Irak Cumhuriyeti Konsolosluğuna yazılan yazıya cevap gelmezken, tekrar istenmesine, sanık Y.K'nın 'kemik grafilerinin çektirilmesi ve içerisinde radyoloji uzmanının da bulunduğu sağlık kurulu heyetinden kemik yaşının tespiti için rapor alınması yönünden tam teşekküllü sağlık kuruluşuna sevkinin sağlanmasına' karar verildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

24 yıla kadar hapisleri isteniyor

İddianamede, S.S.Ç. A.S.A, A.S. ve Y.K. hakkında, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.

Türkiye genelinde protestolar düzenlenmişti

Geçen yıl İbrahim Oktugan'ın öldürülmesinin ardından eğitim sendikaları eylem kararı almış, öğretmenler iş bırakmıştı. Türkiye genelinde meslektaşlarının öldürülmesini protesto eden eğitim emekçileri, eğitimde şiddete karşı önlem alınmasını istemişti. Öğretmenler tepkilerini, "Şiddetin, cinayetin tek bir faili olmadığını hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Cinayetin arkasındaki zihniyet, bizleri ötekileştiren, her fırsatta tehdit ederek hedef haline getiren, mesleğimizin itibarını ayaklar altına alanlardır. Ahlak bekçiliğine soyunan Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun, toplumsal şiddeti başlıca gündemi haline getirip, mafya ve suç temalı TV yapımlarını daha sık denetlemesi sağlanmalıdır. Okulda şiddeti önlemek için daha kaç eğitim emekçisinin can vermesi gerekiyor?" sözleriyle dile getirmişti.