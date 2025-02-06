Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

Şehit binbaşının son görüntüleri

İbrahim Nuh Paksu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Açıldı

İbrahim Nuh Paksu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Altıova ilçesinde, Tavşanlı beldesindeki İbrahim Nuh Paksu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi düzenlenen bir törenle açıldı. Lise, makine ve tasarım teknolojisi ile makine bakım onarım bölümleri sunuyor.

Yalova'nın Altıova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesindeki İbrahim Nuh Paksu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi düzenlenen törenle açıldı.

Tavşanlı beldesinde bulunan Tersan Tersanesi tarafından yapılan İbrahim Nuh Paksu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışı için tören düzenlendi.

Makine ve tasarım teknolojisi, makine bakım onarım ve endüstriyel ürünler tasarımı bölümlerinin bulunduğu lisenin açılışına, Yalova Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, Tersan Tersanecilik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu ve ilgililer katıldı.

Açılış sonrası programa katılanlar sınıflarda öğrenciler ile bir araya gelip, atölyeleri gezdi.

Kaynak: AA / Güven Kaya - Güncel
img

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
img

Ünlü alışveriş sitesine soruşturma
img

300 kilometre yol geldi, yaptığı hata yüzünden geri döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Galatasaray, bir yıldızı daha sessiz sedasız renklerine bağladı

Bir yıldızı daha sessiz sedasız bitirdiler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.