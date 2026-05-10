Unutulmaz şarkılara imza atan sanatçı: İbrahim Erkal

Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal'ın vefatının üzerinden 9 yıl geçti.

Ebubekir ve Hatice Erkal'ın 6 çocuğunun en büyüğü olarak 10 Ekim 1966'da Erzurum'un Narman ilçesinde dünyaya gelen Erkal, ilk ve ortaokulu Narman'daki 18 Mart İlköğretim Okulunda, liseyi ise Narman Lisesinde tamamladı.

Başarılı sanatçı, ilkokuldan itibaren bağlama, mandolin ve flüt çalarak kendi kendine müzik yapmayı öğrendi. Liseden sonra solfej ve nota dersleri alan Erkal, Ankara'nın çeşitli yerlerinde sahneye çıktı.

İlk albümü ses getirmedi

Erkal'ın "İbrahim Güzelses" adıyla 1984'te Erzurum türkülerini seslendirdiği "Sarhoş Baki" albümü yeterince ses getirmedi.

Askerlik görevini 1987-1988'de İstanbul Kalender Orduevi'nde solist olarak yapan sanatçı, vatani görevinin ardından Erzurum'a döndü, bir sene sonra ise İstanbul'a göç etti.

İstanbul'da garsonluk yapan sanatçı, bir yandan da piyanist ve udi olarak hayatını kazanmaya çalıştı.

Sanatçının 1994'ün ilk ayında yayımladığı "Tutku" adlı albümü, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Erkal, albümden elde ettiği başarının ardından, garsonluk yaptığı restoranda solist olarak sahneye çıkmaya başladı.

Unutulmaz şarkılara imza attı

Kısa yaşamında unutulmaz şarkılara imza atan Erkal, 1995'te çıkan "Sıra Bende/Aklımdasın" albümündeki "Aklımdasın" şarkısıyla ününe ün kattı.

İbrahim Erkal, 1996'da çıkardığı "Gönlünüze Talibim" albümündeki "Unutmayacağım" ve "Canısı" şarkılarının kazandığı başarıyla müzik dünyasında uzun süre kendinden söz ettirdi.

Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 1997'de "En İyi Söz" ve "En İyi Arabesk-Fantezi Erkek Sanatçı" ödüllerini alan sanatçı, 1997-1998'de yayımlanan, Temel Gürsu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Canısı" isimli televizyon filminde Emine Ün ile başrolü paylaştı.

Sanatçının başrolünde oynadığı "Sırılsıklam" adlı televizyon dizisi 1998'de izleyiciyle buluştu. "De Get" adlı albümünü 2000'de müzikseverlerin beğenisine sunan Erkal, 2001'de "Su Gibi", 2002'de "Aşkname", 2004'te "Gönül Limanı", 2006'da "Yüreğinden Öpüyorum", 2008'de "Aranağme", 2011'de "Burnumda Tütüyorsun", 2015'te ise "Ömrüm-Nefes 1" adlı albümleri müzikseverlerle buluşturdu.

Erkal, 2002'de ise "Ben Bu Şöhreti Sevmedim" adlı kitabı kaleme aldı.

Kendi besteleri dışında anonim eserlere albümlerinde yer veren sanatçı, besteleriyle de müzik piyasasında önemli bir yer edindi.

Ünlü şarkıcıların eserlerini yorumladı

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Metin Şentürk, Soner Arıca, Zara, Alişan, Gökhan Özen, Burhan Çaçan ve Mine Koşan'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim, Erkal'ın şarkılarını yorumladı.

Albümlerinde kendi bestelerinin yanı sıra anonim eserleri de seslendiren sanatçı, milyonu aşan albüm satışları ile Türkiye'de arabesk-fantezi müzik dünyasında önemli bir yer edindi.

Başarılı sanatçı, 2003'te Filiz Akgün ile evlendi. İkilinin kızları Dilara Hatice 2004'te, oğulları Erenalp ise 2005'te dünyaya geldi. Erkal'ın küçük kızı Elif Su ise sanatçının beyin kanaması geçirdiği tarihten 12 gün önce doğdu.

Evinin otoparkında geçirdiği kaza sonrası tedavi altına alınan ve 11 Mayıs 2017'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden sanatçının cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.