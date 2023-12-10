İbrahim Erkal'ın Anısına Düzenlenen 'Hürmet' Konseri Ünlü İsimleri Bir Araya Getirdi

Türk müzik dünyasının usta ismi İbrahim Erkal'ın anısına düzenlenen 'Hürmet' konseri, ünlü isimleri bir araya getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Erkal'ın sevilen şarkıları seslendirildi ve saygı albümü tanıtıldı.

Türk müzik dünyasının usta ismi, İbrahim Erkal'ın anısına düzenlenen "Hürmet" konseri ünlü isimleri bir araya getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, AKM Türk Telekom Opera Salonu'ndaki etkinlik öncesinde düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklama yaptı.

Belviranlı, 2017'de vefat eden toplumun büyük kesimince ilgi ve takdir gören ses sanatkarı, söz yazarı, besteci, şair ve oyuncu İbrahim Erkal'ı anma organizasyonunun sevilen sanatçıları bir araya getirdiğini söyledi.

Bakanlığın vefa ve anma konserlerine önem verdiğini dile getiren Belviranlı, "Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren orkestra, koro ve topluluklarda görev yapan sanatçılarıyla gerçekleştirilen ve ülkemizin sevilen sanatçılarının devletimizin sanat kurumlarıyla aynı sahneyi paylaştıkları özel salonda kültür ve sanata hizmet etmiş bugün aramızda olmayan değerli sanatçılarımızı anmak ve hatırlamak amacıyla bir vefa örneği sergilenmektedir." dedi.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Belviranlı, "İbrahim Erkal bu memlekete sanat, kültür, tevazu, vatan ve millet sevgisiyle damgasını vurmuş bir sanatkarımızdı, onu rahmetle yad ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İbrahim Erkal bir halk ozanıydı"

Ulus Müzik'in kurucusu İskender Ulus, "İbrahim Erkal bir halk ozanıydı. Türk müziği sanatçısıydı. Erken yaşta aramızdan ayrıldı. Biz onunla müzik yolculuğuna, candan, gönülden ve beraber yola çıktık. Biz onu yalnız bırakmadık, o da bizi yalnız bırakmadı. Yolculuğumuz devam ediyor." ifadesini kullandı.

Erkal'ın ahlaklı, karşısındaki insanları düşünen güzel bir insan olduğunu dile getiren Ulus, projeye maddi menfaat gözetmeden gönülleriyle katılan şarkıcılara da teşekkür etti.

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal ise "Bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan sanatçı dostlarımıza öncelikle sizlere aileme, hepinize tek tek teşekkür ediyorum." dedi.

Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Erkal, "İbrahim'in her zaman tek bir sözü vardı. Güzel yaşayıp güzel ölmek gerekir derdi. İbrahim güzel yaşadı ve öldükten sonra da bu güzellikleri hep birlikte yaşatacağız." diye konuştu.

Erkal'ın şarkılarını seslendirerek "Hürmet" saygı albümlerine katkıda bulunan sanatçılar da basın toplantısında projeye, konsere ve merhum sanatçıya ilişkin düşünce ve görüşlerini dile getirdi.

İbrahim Erkal'ın sevilen şarkıları seslendirildi

İstanbul Devlet Modern Türk Müzik Topluluğu eşliğinde Erkal'ın şarkılarının seslendirildiği gecede, Alişan, Aydilge, Ceylan, Doğuş, Eda Baba, Elif Kaya, Güliz Ayla, Gökhan Tepe, Kafadar, Resul Dindar, Sinan Akçıl & Enes Yolcu, Sufle ve Zehra'nın da arasında bulunduğu sanatçılar müzikseverlerle buluştu.

İbrahim Erkal'ın hayatını anlatan belgesel film gösterimi ile başlayan gecede sahneye çıkan şarkıcıların sahne performansları ve konuşmaları salondan alkış aldı.

Kültür Bakanlığı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün düzenlediği "Vefa Konserleri" kapsamında, Ulus Müzik ile ortaklaşa yapılan etkinlikte, sanatçının iki yılı aşkın bir süredir üzerinde çalışılan saygı albüm serisi "Hürmet" de tanıtıldı.

İbrahim Erkal'ın müzikal yolculuğu 3 farklı müzik tarzıyla, 40'tan fazla sanatçı ve grup tarafından seslendirilen eserler dinleyicilerle buluşmaya devam edecek.