İbrahim Çetin, Askere Uğurlandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çeken İbrahim Çetin, vatani görevine uğurlandı. Törende Kaymakam Enver Yılmaz, Çetin'e sağlıklı bir askerlik süreci dileyerek destek veren herkese teşekkür etti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde sosyal medyada yaptığı çağrıyla gündem olan İbrahim Çetin, ilçe protokolü ve halkı tarafından vatani görevine uğurlandı.

Şıhlar köyünde davulculuk yapan İbrahim Çetin, vatani görev için Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığına gideceğini, sosyal medya hesabından annesiyle paylaştığı fotoğrafa "Sadece Garibanlar mı Gider Askere" notuyla paylaştı.

Paylaşımıyla sosyal medyada gündem olan Çetin için ailesi ve arkadaşları tarafından askere uğurlama programı düzenlendi.

Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz ve Boyabat İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Doğu Kan Altın'ın da katıldığı törende Çetin'in arkadaşları davul çalıp oyun oynadı. Programda ayrıca davetlilere yemek ikram edildi.

Kaymakam Yılmaz, Çetin'e vatani görevini sağlıklı şekilde tamamlayarak ailesine dönmesini temenni etti.

Törende İbrahim Çetin, annesi Ayşe Çetin, kardeşi Bayram Çetin ve köydeki yakınlarıyla hatıra fotoğrafları çektirip vedalaştıktan sonra jandarma ekibinin de bulunduğu konvoyla Çanakkale'deki birliğine uğurlandı.

Çetin, AA muhabirine, askerliğin kutsal bir görev olduğunu ve severek gittiğini söyledi.

Babası Metin Çetin'in yaklaşık bir yıl önce vefat etmesinden dolayı üzgün olduğunu belirten Çetin, "Babamın olmayışı beni duygulandırdı. O duyguyla bir fotoğraf paylaştım ve açıklama yaptım. Çok sayıda destek aldım. Başta İlçe Kaymakamımız Enver Yılmaz, Belediye Başkanımız Hasan Kara, İlçe Jandarma Komutanımız Doğu Kan Altın ve tüm arayan, soran buraya kadar gelip konvoya katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

