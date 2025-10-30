Haberler

İbrahim Acar Vezirköprü KYK Yurt Müdürlüğüne Yeniden Atandı

Vezirköprü Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda 10 yıl önce kurucu müdür olarak görev yapan İbrahim Acar, yeniden müdürlük görevine getirildi. Acar, 40 yıllık mesleki deneyimiyle yurdun yönetimini üstlendi.

Vezirköprü Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu'nda yaklaşık 10 yıl önce kurucu müdürlük görevinde bulunan İbrahim Acar, yeniden bu göreve getirildi.

Vezirköprü KYK'da İrfan Taşkın'dan boşalan müdürlük görevine, Samsun Ali Fuat Başgil KYK Yurdu'nda müdür yardımcılığı yapan İbrahim Acar atandı.

Meslekte 40. yılını tamamladığını dile getiren Acar, "Vezirköprü'de yeniden göreve başladığım için mutluyum. Yurdumuzun kapasitesi kız 236, erkek 177 olmak üzere toplam 413'tür. Şu anda 311 öğrencimiz yurdumuzda kalmaktadır." dedi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
