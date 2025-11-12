Haberler

İbnü'l-Arabi'nin Eserleri Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Yazma Eserler Kurumu tarafından düzenlenen "Füsus'tan Fütuhat'a Muhyiddin İbn Arabi ve Eserleri Sergisi", İbnü'l-Arabi'nin vefatının 785. yıl dönümünde Süleymaniye Külliyesi'nde ziyaretçilere sunuldu. İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ekrem Demirli, sergide İbnü'l-Arabi'nin İslam düşüncesindeki yerini vurguladı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından hazırlanan, tasavvuf ve İslam düşüncesinin önde gelen temsilcilerinden Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin çalışmalarının yer aldığı "Füsus'tan Fütuhat'a Muhyiddin İbn Arabi ve Eserleri Sergisi" açıldı.

İbnü'l-Arabi'nin vefatının 785. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen sergi, TÜYEK'in Süleymaniye Külliyesi'nde okurlarla buluştu.

Programda konuşan İstanbul Üniversitesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekrem Demirli, İbnü'l-Arabi'nin İslam düşüncesindeki önemini anlattı.

Demirli, İbnü'l-Arabi'nin temel iki eserinin "Fususü'l-Hikem" ve "Fütu?atü'l-Mekkiyye" olduğunu belirterek, "İslam düşünce geleneği içinde ne yazık ki 'fütuhat', 'fetih' gibi kelimelerin anlamı daralmış, kavramın marifet ve öğrenmeyle ilgili bağlantısı daraltılmıştır. İbnü'l-Arabi de 'fütuhat' kavramı yerli yerine oturtmuştur. Bu anlamda Fütu?atü'l-Mekkiyye, İslam düşünce geleneğinde ele aldığı meseleler ve bunları alış şekliyle muadili olmayan bir eserdir. Mukayesesi de zor bir çalışmadır. Sadece İslam düşüncesinin değil, dünya kültürünün çok önemli kurucu bir metnidir." dedi.

"Vahdet-i vücud, İbnü'l-Arabi'nin muvaffak olduğu bir meseledir"

İbnü'l-Arabi'yle ilgili hem Türkiye'de hem de dünyada yapılan çalışmalara vurgu yapan Demirli, şöyle devam etti:

"İbnü'l-Arabi'yle ilgili yapılan çalışmalardan tatmin olmuş değilim. Şu ana kadar onunla ilgili yapılan çalışmaların çok ileri bir noktaya ulaşması ve ekollerin oluşması gerekiyordu. Bu durumun oluşmamasındaki temel neden, Batı'da tasavvuf meselesinin yanlış ele alınmasıdır. Bu anlamda İbnü'l-Arabi'den beklenen etki, Batı'dan çıkmamıştır. İbnü'l-Arabi'nin Türkiye'deki serüveni daha ciddiye alınabilir bir noktadadır. Elbette eksikler var ama yeni bir yorumun çıkabileceği yer de burasıdır."

Demirli, İbnü'l-Arabi söz konusu olduğunda en temel mesele ve kavramların başında "vahdet-i vücud"un geldiğine dikkati çekerek, "Vahdet-i vücud, İbnü'l-Arabi'nin muvaffak olduğu bir meseledir. Bu noktada önemli olan eşyanın varlığını ilahi kelimelere dayandırmış olmasıdır ve bu çok büyük bir düşünce hareketidir." diye konuştu.

Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin Müslüman düşünceye kattığı temel değerin, İslam düşünce geleneğini savunmacı bir tavırdan kurtarmak olduğunu aktaran Ekrem Demirli, şunları kaydetti:

"İbnü'l-Arabi'den önceki düşünme geleneği, din ile kendi dışındaki düşünce pratiği arasında bir çözüm aradı ve çözümü uzlaşmada buldu. İbnü'l-Arabi'den önce İslam düşüncesinin en radikal ismi olan Gazali bile savunmacı bir pozisyona sahipti. İbnü'l-Arabi ise bu savunmacı tavrı aşarak, kelamı tutarsız, filozofları yetersiz olarak görmüştür. Bu anlamda İbnü'l-Arabi, diğer hiçbir Müslüman düşünürde görmediğimiz bir bakışa sahiptir."

Programa ayrıca İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, İRCİCA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Araştırma Dayanışma ve Eğitim Vakfı (ARDEV) Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Demircan ve Prof. Dr. Mustafa Tahralı'nın yanı sıra sanatseverler katıldı.

TÜYEK Yazma Eserler Koleksiyonlarında yer alan müellif nüshaları başta olmak üzere pek çok yazma eserin yer aldığı "Füsus'tan Fütuhat'a Muhyiddin İbnü'l-Arabi ve Eserleri Sergisi", 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de

Düşen uçakta sis perdesini aralayabilir! Türkiye'ye getirildi
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti

Duayen sanatçı doğum gününde hayata veda etti
Kağıthane'de bir binada patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'un göbeğinde patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Çankırı'da halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti

Halı yıkama dükkanında korkunç olay! Genç kadın feci şekilde can verdi
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar

Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 gencin akıbeti belli oldu
Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili kritik görüşme
Şehit astsubayın annesine vasiyeti yürekleri yaktı

Şehit astsubayın annesine vasiyeti yürekleri yaktı
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.