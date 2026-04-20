İbn Haldun Üniversitesi ile YETEV arasında işbirliği protokolü

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) arasında, İngilizce öğretiminde bütüncül dönüşümü hedefleyen ???????"Yeni Nesil İngilizce Öğretimi Ekosistemi: İnsan, Teknoloji ve Değer Odaklı YETEV Okulları Dil Modeli" işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversitenin Başakşehir Külliyesi Medya ve Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, paydaşlığı önemsediklerini, bu paydaşlık sırasında aldıkları geri dönüşlerin kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi.

İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı kurulduğunu belirten Arkan, "birey olma, özgürlük ve eşitlik" kavramlarının eğitim hayatında öğrenilen en temel kavramlardan olduğunu, bireyselliğin üstünün fazla kazılması durumunda yalnızlığa doğru gidildiğini dile getirdi.

Kişinin kendi kararlarını fazlasıyla merkeze almasının sakıncalarına değinen Arkan, öğrencilere "Siz değerlisiniz ama yanınızdaki arkadaşınız da değerli. Değerli insanların beraberce iş yapabilmesi gerekiyor. Geri adım atabilmeniz gerekiyor, bazen ileri gidebilmeniz gerekiyor, bazen sabredip arkadaşınızın sorununu taşımalısınız ki 5 gün sonra da o sizi taşıyacak. Buradaki temel şey sizin birbirinize olan samimiyetiniz, muhabbetiniz, iletişimin kaliteli olması. Bunlar belirleyici olacak." şeklinde ifadeler kullandıklarını belirtti.

Arkan, insanoğlunun ve belki de canlı olmanın en temel özelliğinin birlikte ve etkileşim halinde kalabilmek olduğunu belirterek, dil öğretiminin de bunları kapsaması gerektiğini anlattı.

YETEV Okulları Genel Müdürü Yusuf Tüfekçi ise vakıf olarak akademik eğitim ve dini değerler üzerine bina edilmiş ama ahtapot gibi kolları her tarafa yayılmış güçlü bir eğitimin temsilcisi olmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Dil alanında hem YETEV'i güçlendirmek hem de İbn Haldun Üniversitesi gibi güçlü bir üniversiteyle beraber bir müfredat yazımı gerçekleştirmek istediklerini, bunun sadece bir dil meselesi olmadığını, felsefe olduğunu kaydeden Tüfekçi, "Dil eğitiminde hem insanı hem değerleri temel alan ve bütünleşik bir sistemle yeni bir model ortaya koyacağız. Aslında bu Bakanlığımız tarafından şu an halihazırda işlevsel olarak uygulanan Türkiye Maarif Modeli'nin de içine işlemiş bir sistem. Şu an dilde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli içeriğiyle özdeşleştirip yeni bir sistem kuracağız." ifadelerini kullandı.

YETEV olarak Türkiye'nin eğitimine gelecekte de yön verecek birey ve ekiplerle çalıştıklarına değinen Tüfekçi, "Dolayısıyla Türkiye'de bu anlamda bizim dini değerlerimizin, hassasiyetlerimizin de içine alındığı bu dil modelini belki Türkiye'deki birçok okul hatta Bakanlığımız model olarak alacaktır. Biz de bununla onur duyar ve bunun temelini atmanın mutluluğunu yaşamış oluruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ile YETEV Okulları Genel Müdürü Yusuf Tüfekçi işbirliği protokolünü imzaladı.

Proje

"Yeni Nesil İngilizce Öğretimi Ekosistemi: İnsan, Teknoloji ve Değer Odaklı YETEV Okulları Dil Modeli" projesi İngilizce eğitimine yönelik bütüncül bir dönüşüm modeli geliştirmeyi öngörüyor.

Geliştirilen YETEV Dil Modeli, öğrencilerin dil becerilerini çok yönlü biçimde geliştirmeyi, öğretmen eğitimi, dijital içerik üretimi, ölçme-değerlendirme sistemleri ve akademik araştırmaları kapsayan sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir yapı sunmayı hedefliyor.

Proje kapsamında, İbn Haldun Üniversitesi tarafından tüm sınıf seviyelerine yönelik haftalık ders tasarımları hazırlanacak, bu içerikler dijital materyaller ve öğretmen rehberlik sistemleri ile desteklenecek. Uygulama öncesinde kapsamlı öğretmen eğitimleri gerçekleştirilecek, süreç boyunca ise öğretmenler hizmet içi eğitim programlarıyla desteklenecek.

Uygulama süreci, seçili okullarda pilot olarak başlatılacak ve elde edilen veriler doğrultusunda model kademeli olarak yaygınlaştırılacak.