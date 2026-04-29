İbn Haldun Üniversitesi'nde "Sağlıklı Yaşam ile Bağımsız Kampüs" çalıştayı düzenlendi

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Yeşilay işbirliğiyle düzenlenen, İHÜ Yüzyıla Değer Öğrenci Çalıştayı'nın üçüncüsü "Sağlıklı Yaşam ile Bağımsız Kampüs" başlığıyla gerçekleştirildi.

Üniversitenin Başakşehir'deki kampüsünde 20 farklı üniversiteden öğrencilerin katılımıyla düzenlenen çalıştayda, "Bağımlılıklar", "Hareketsiz Yaşam" ve "Sosyal Bağlılık ve Aidiyet" ana başlıkları üzerinde duruldu.

Çalıştayın açılış bölümünde konuşan İHÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, üniversite öğrencilerinin güncel toplumsal meselelere çok boyutlu bakmalarını ve çözüm üretmelerini amaçladıklarını ifade etti.

Çalıştayla bağımlılık meselesini akademi gündemine taşıdıklarını belirten Gümrükçüoğlu, "Günümüzde teknoloji, sosyal medya ve kumar gibi bağımlılık türleri, bireyin iradesini ve toplumsal ilişkilerini etkileyen en önemli sorunlardan bazılarıdır. Çalıştayda bağımlılıkların çok boyutlu bir şekilde değerlendirilmesini önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir öğrencinin kendisini değerli hissetmesi, sağlıklı ilişkiler kurabilmesi, bağımlılıklara karşı en önemli koruyucu unsurların başında geliyor. Üniversite olarak bizler öğrencilerimizin kendilerini değerli, güvende ve toplumun parçası olarak hissetmelerini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Hayri Nuroğlu ise bağımlılıkların ardında göz ardı edilmemesi gereken çok güçlü bir endüstri bulunduğunu, bu nedenle gençlerin bir araya gelerek bağımlılık konusuna kafa yormasının önemli olduğunu söyledi.

Yeşilay'ın Türkiye genelinde 105 danışmanlık merkezinin hizmet verdiğini anlatan Nuroğlu, "115'i arayıp randevu alarak bağımlılıkla alakalı destek alabileceğiniz danışmanlık merkezlerimiz var. Bağımlılık başlama yaşı büyük oranda 15-24 arasıdır. İleriki yaşlarında bağımlılık problemi çekenlerin çok büyük bir kısmı ya ergenlik döneminde ya da maalesef üniversite döneminde bağımlılığa geçiyor. Bizim bağımsızlık kültürünü tartışmamız lazım. Aslolanın bağımsızlık olduğunu bir şekilde ilan etmemiz, bunun için çalışmamız lazım. O yüzden bu çalışma ve çıktıları çok önemli." diye konuştu.

TÜRGEV Eğitim Politikaları ve Planlama Müdürü Mine Gün ise yalnızca bağımlılıklarla mücadelede değil insanın kendi iradesiyle, kendi hayatı üzerinde yeniden söz sahibi olması için çalıştıklarını söyledi.

Gün, bağımsızlık ifadesinin çoğu zaman dış dünyaya karşı mücadele gibi görüldüğünü belirterek, "Oysa asıl mücadele insanın kendi içinde verdiği mücadeleyle başlıyor. Dikkatimizi, zamanımızı, zihnimizi ve kalbimizi neye teslim ettiğimiz bu noktada anlam kazanıyor. Bugün teknolojiyle, sosyal medyayla alışkanlıklarımızla kurduğumuz ilişki sadece bir konunun meselesi değil, bir yöneliş meselesi olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Konuşmanın ardından farklı disiplinlerden gelen öğrenciler gruplara ayrılarak çalıştaya başladı.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken
