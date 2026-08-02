Iberia'ya ait Airbus A320 uçağı Hırvatistan'da iniş sırasında hasar gördü

ZAGREB, 2 Ağustos (Xinhua) -- Iberia Havayolları'na ait Airbus A320 tipi bir uçağın, cumartesi günü Split Havalimanı'na inerken burun iniş takımı hasar gördü. Uçakta bulunan 178 kişiden yaralanan olmadığı bildirildi.

Hırvat yetkililer yaptıkları açıklamada, olayın İspanya'nın başkenti Madrid'den gelen IB0945 sefer sayılı uçağın, Hırvatistan'ın ikinci büyük kenti Split'teki Havalimanı'na inişi sırasında yerel saatle 16.22 civarında meydana geldiğini belirtti.

Hırvatistan Hava, Deniz ve Demiryolu Trafik Kazalarını Araştırma Dairesi'ne göre, iniş süreci sırasında uçağın burun iniş takımı hasar gördü. Uçağın tamamen durmasının ardından acil durum prosedürleri devreye alındı ve 172 yolcu ile 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.

Kazaya ilişkin resmi soruşturma sürüyor.

Kaynak: Xinhua