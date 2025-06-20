İBB, Yuvam İstanbul Eğitim Merkezlerinde 10 Bin 937 Çocuk Kapasitesine Ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Yuvam İstanbul Eğitim Merkezlerinde kent genelinde 10 bin 937 çocuk kapasitesine ulaştıklarını söyledi.

Gaziosmanpaşa Mevlana Yuvamız öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. 78 çocuğa diplomalarının verildiği törene Aslan, bazı belediye yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Nuri Aslan, tutuklandıktan sonra Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe'nin de aralarında bulunmasını dilediğini söyledi.

Yuvamız İstanbul projesinin asıl mimarının Ekrem İmamoğlu olduğunu ifade eden Aslan, bugün anne-babalar ve çocukların gözündeki heyecana şahitlik etmenin kendileri için paha biçilmez olduğunu dile getirdi.

Aslan, şöyle devam etti:

"Ekrem İmamoğlu 2019'da göreve geldiğinde İstanbul'u çocukların kenti yapacağını söylemişti. Hiçbir çocuk imkansızlıklar nedeniyle eğitim fırsatlarından mahrum kalmasın diye Yuvam İstanbul Eğitim Merkezlerini açtı. Bugün İstanbul genelinde 113 merkezde, 568 derslikte 10 bin 937 çocuk kapasitesine ulaştık. Geçtiğimiz 4 yılda merkezlerimizden 4 bin 208 çocuk mezun oldu. Bu yıl da toplam 80 merkezimizde 4 bin 682 çocuğumuz mezun olacak"

Aslan, konuşmasının ardından çocuklara diplomalarını verdi.