İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Adem Soytekin Yeniden Tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifade veren Adem Soytekin, çelişkili beyanlar nedeniyle tutuklandı. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu gibi birçok zanlı yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren iş insanı Adem Soytekin, beyanlarında çelişki olduğu gerekçesiyle yeniden tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturmada, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edilen Adem Soytekin'in yeniden tutuklanması için savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği yazıda, şüphelinin ifadelerinden sonraki emniyet araştırmalarında, bazı beyanlarının gerçeğe aykırı olduğu somut delillerle tespit edildiği belirtildi.

Yazıda, Soytekin'in ifadelerinde kendisini ve eylemlerdeki rolünü dosyadan ari tutarak anlattığı, her ne kadar bazı bilgi ve belgeleri savcılığa sunarak soruşturma dosyasına katkı sağlamışsa da bazı beyan ve belgelerinin tutarsızlık içerdiği kaydedildi.

Soytekin'in "kendisini örgütten soyutlama gayreti içerisinde bulunduğu, eylemlerden ve eylemlerdeki rüşvetin teminine aracılık ettiği suçlamalarını kendisinin haberi yokmuş gibi anlattığı, kendisine suça ve eylemlere konu birtakım dairelerin devredileceğinin söylenmesi üzerine devralmış gibi göstermeye çalıştığı" ifade edilen yazıda, suç gelirlerini ve mal varlığı kaynağını gizleme içerisinde bulunduğu, bu nedenle şüphelinin etkin pişmanlık müessesesine yarar nitelikte samimi beyanlarda bulunmadığı aktarıldı.

Yazıda, Soytekin'in bu gerekçelerle tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

Sulh ceza hakimliği şüphelinin tutuklanmasını kararlaştırdı.

Soytekin 3 kez etkin pişmanlık ifadesi vermişti

Savcılığın, sulh ceza hakimliğine Soytekin'in tahliye edilmesine ilişkin talep yazısında, şüphelinin 17-26 Haziran ile 2 Temmuz'da üzerine atılı suçlamalar ve örgütün çalışma şekliyle ilgili ayrıntılı, samimi beyanlarda bulunduğu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, ifadesinin alındığı aktarılmıştı.

Yazıda, Soytekin'in beyan içerikleri dikkate alındığında ifadelerinin tutarlı olduğu, olayların kişi, zaman ve mekan unsurları bakımından somutlaştırıldığı belirtilmişti.

Soytekin'in sabit ikametgah sahibi olduğu, soruşturmanın geldiği aşama ve mevcut delil durumu itibarıyla tutuklama tedbirinin devamının artık gereksiz bulunduğu kanaatine varıldığı ifade edilen yazıda, şüphelinin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmesi talep edilmişti.

Sulh ceza hakimliği, şüpheli Soytekin'in "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
