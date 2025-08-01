İBB Yolsuzluk Soruşturmalarına Tepki: Aileler Bir Araya Geldi

İBB Yolsuzluk Soruşturmalarına Tepki: Aileler Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan şüphelilerin yakınları, Saraçhane Parkı'nda düzenledikleri basın açıklamasıyla tutuklamaları protesto etti. Dilek İmamoğlu, aile dayanışması vurgusu yaparak hukuksuzluklara karşı adalet çağrısında bulundu.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan şüphelilerin yakınları, İstanbul'da yaptıkları basın açıklamasıyla tutuklamalara tepki gösterdi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan bazı zanlıların yakınları, Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, aile dayanışma çatısı altında buluştuklarını söyledi.

Zor zamanlarda bir arada olmanın, herkese güç verdiğini dile getiren İmamoğlu, "Hepimiz haksız ve hukuksuz biçimde, özgürlüğünden mahrum bırakılan birinin yakınıyız. Bir annenin, bir babanın, bir eşin, bir kardeşin, bir evladın yerini kimse dolduramaz. Bizler her gün ailemizden bir kişi eksik yaşıyoruz." diye konuştu.

Dayanışmalarının büyüdüğünü kaydeden İmamoğlu, "Her paylaştığımız hikaye, bir daha böyle hikayelerin yazılmaması içindir. Çünkü biz biliyoruz ki hikayemiz ortak, mücadelemiz ortak, geleceğimiz ortak. Bu hukuksuz sürece sessiz kalamayız. Ülkemizin, milletimizin ve tüm evlatlarımızın geleceği için, herkes için adalet, demokrasi ve güvenli bir gelecek talebimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Aile Dayanışma Ağı olarak birbirimize omuz veriyor, derdimize derman oluyoruz." ifadesini kullandı.

Protestoya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da katıldı.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Filistin sözleri!
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi tutuklandı, İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi serbest

25 kişi için karar verildi! İETT Genel Müdürü de aralarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meloni zirvesi sonrası açıklama geldi! Dikkat çeken Gazze mesajı

Akdeniz zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesaj
Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu

Ünlü şarkıcıya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle vatandaşlık verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi

ABD'den yeni Türkiye kararı! Trump imzayı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.