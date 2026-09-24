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İBB 'Yolsuzluk' davasında 57'si tutuklu 436 sanık 87. duruşmada hakim karşısına çıktı

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İBB 'Yolsuzluk' davasında 57'si tutuklu 436 sanık 87. duruşmada hakim karşısına çıktı
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İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 57'si tutuklu 436 sanık 87. duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanık Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 57'si tutuklu 436 sanık, 87'nci duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanık Sinan Bolak havalimanında gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMAYA GELMEYEN TUTUKSUZ SANIK GÖZALTINA ALINDI

22 Eylül tarihinde görülen duruşmada, mahkemede ifade vermeye gelmeyen 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Ümit Boyner'in oğlu tutuksuz sanık Sinan Bolak, İstanbul Havalimanında gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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