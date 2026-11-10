İBB yolsuzluk davasında 46'sı tutuklu 436 sanık 107. duruşmada hakim karşısına çıktı

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanık, 107'nci duruşmada hakim karşısına çıktı. Mahkemede, tutuklu sanıkların tahliye talepleri dinlendi. Duruşma, yarın görülmeye devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

'BANA CEZA VERMENİZİ İSTİYORUM'

Aykut Erdoğdu, tahliye talebinde bulunurken, "Sizden tahliye talep etmiyorum. Sizin heyetinizden bana ceza vermenizi istiyorum. İşlemediğim bir suçtan, delili olmayan bir suçtan bana ceza vermenizi istiyorum. Çok hüzün verici bir durum. Çok iç yaralayıcı bir durum. ve bu cezayı verirken buradaki, arkadaki masum insanları hiç karıştırmayın. Ekrem İmamoğlu bu olayda çok masum, Fatih Keleş çok masum; ne varsa bana yazın. Bunu niye söylüyorum? Hepimiz bu Anayasa'ya göre davranmak zorundayız. Bu Anayasa ne diyor? Hiç kimse bir suç tarihinde işlediği iddia olunan bir suça, kanunda öngörülen cezadan daha fazlasına çarptırılamaz; böyle yargılanamaz" dedi.

'İŞİMİ LAYIKIYLA YAPTIĞIMA İNANIYORUM'

Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın, tahliye talebinde bulunurken, "Sayın Hakim, ben işimi yaparken her zaman kanunlara ve ilkelere titizlikle uydum. Hatta genel müdür olduğumda kendi şirketimi eşime devrettim. Genel müdürlükten ayrıldıktan sonra şirketimi geri aldım. Bu süre zarfında da kendi şirketime hiçbir zaman uğramadım. Başka bir iş yapmadım, ticaret yapmadım. İşimi layıkıyla yaptığıma inanıyorum. O yüzden mahkemenizden öncelikle tahliyemi, sonra beraatimi talep ediyorum" dedi.

'DEVLETİME ZARAR VERMEDİM'

KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt, tahliye talebinde bulunurken, "Üzülerek söylüyorum, samimi olarak ailemin ve çocuklarımın yaşadıklarının vebali sizde. Çünkü kararı siz alıyorsunuz. İddianame ne kadar kötü olursa olsun, etkin pişmanlıkçı ne kadar sahtekar olursa olsun kararı siz veriyorsunuz. Varsa bir beyan, bir belge; söyleyin, onu anlatmaya çalışayım. Hakkımda tek bir beyan var. Kim? Adem Soytekin. Ne olduğu belli. Herkesle ilgili beyanını değiştirdi, herkesle ilgili evrak sundu; bir tek benimle ilgili sunmuyor. Hakkımda olumsuz tek bir somut belge varsa lütfen söyleyin, cevap vereyim. Yetim hakkı yemedim, kul hakkı yemedim. Yıllarca devlette görev yaptım ve devletime zarar vermedim. Devletime zarar verecek hiçbir işin içinde de olmadım. İsnatları kabul etmiyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, yarın saat 10.00'da görülmeye devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı