İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İSCON İnşaat, Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA 3 ŞİRKETE EL KONULDU

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında kritik gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, Nuğoğlu İnşaat, İSCON İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.

ŞİRKETLERDEN BİR TANESİNİN SAHİBİ ALİ NUHOĞLU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturmada ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para ele geçirilen Nuhoğlu İnşaat'ın sahibi Ali Nuhoğlu da tutuklanmıştı. Nuhoğlu başsavcılığın soruşturma dosyasında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak adlandırılıyordu.