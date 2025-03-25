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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu
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Haberler
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun para kasası olarak bilinen Ali Nuhoğlu'na ait inşaat şirketinin yanı sıra, İSCON İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İSCON İnşaat, Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA 3 ŞİRKETE EL KONULDU

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında kritik gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, Nuğoğlu İnşaat, İSCON İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.

ŞİRKETLERDEN BİR TANESİNİN SAHİBİ ALİ NUHOĞLU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturmada ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para ele geçirilen Nuhoğlu İnşaat'ın sahibi Ali Nuhoğlu da tutuklanmıştı. Nuhoğlu başsavcılığın soruşturma dosyasında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak adlandırılıyordu.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıWingchun07 null:

o bişey mi biz iktidara el koyucaz az kaldo

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Haber YorumlarıFahri Güneş Karabük:

neresine dokunan pislik akıyor...

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

olması gereken buydu madem bu hırsızlıkla almış ne varsa herşey elinden alınsın beylikdüzünde özellikle mal mülkü araştırılsın

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıNur Zo:

isabetli karar hemen devlet hastanesine aktarılsın

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme11
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Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

millete küfür eden Cengiz İnşaat’a da el konulsun

Yorum Beğen35
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Haber Yorumlarımehmet emin günen:

Bu hırsızlığı,hortum meselesi : Tüm partilere yapılması gerekmektedir .

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Uzan ailesinin başına gelenler gibi Bu gidişle ülke mozambik

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Haber YorumlarıSinan Ökten:

bunlar hep tuzak kent lokantalarını kapatmak için yapıldı herşey kent lokantalari kapatilamaz kimsenin gücü yetmez??????????

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Haber YorumlarıSelim K:

Yaşan iftira

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Haber Yorumlarıreşit bağcı:

Donlarina gaddar soyun alın garibanlara dağıtın cahpeliler inanmıyorum zaten onların hakinida sokak hayvanlarına dagitin

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