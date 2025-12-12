Haberler

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında Ekrem İmamoğlu 9 Mart'ta hakim karşısına çıkıcak

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 402 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İmamoğlu'na 142 eylemden dolayı 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Davanın ilk duruşması 9 Mart 2026'da gerçekleştirilecek.

İBB'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı. iddianamede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İmamoğlu'nun 142 eylemle ilgili olarak, 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianamenin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından sanıklar ilk kez 9 Mart 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İmamoğlu'nun 142 eylemle ilgili olarak, 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianamede Ekrem İmamoğlu'nun 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Rüşvet' 'Suç Gelirlerinin Aklanması', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık' suçlarından, suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi', 'Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma', 'Suç Delillerini Gizleme', 'Haberleşmenin Engellenmesi', 'Kamu Malına Zarar Verme', 'Rüşvet Alma' 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' 'İrtikap', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama', 'İhaleye Fesat Karıştırma', 'Çevrenin Kasten Kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet', 'Orman Kanunu'na Muhalefet', 'Maden Kanunu'na Muhalefet' suçlarından, iddianameye konu olan 142 eylemle ilgili olarak cezalandırılması talep edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Hazırlanan iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Öte yandan sanıkların ilk kez hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanıklar ilk kez 9 Mart 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

