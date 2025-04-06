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Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi tutuklandı

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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında KKTC'de yakalanan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci, Çağlayan Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında KKTC'de yakalanan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Başsavcılıkça, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

REKLAMCI KAAN KETENCİ TUTUKLANDI

Soruşturma çerçevesinde firari olarak aranırken, KKTC'de gözaltına alınan Ketenci'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Ketenci, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Burada savcılığa çıkarılan Ketenci, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, zanlı Ketenci'nin tutuklanmasına karar verdi.

KKTC'DE YAKALANMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve firari konumda olan reklam şirketi sahibi şüpheli Kaan Ketenci'nin KKTC'de olduğunu tespit etmişti. Zanlı, KKTC'de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatının ortak çalışmalarıyla yakalanarak İstanbul'a getirilmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında 18 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yolsuzluk soruşturmasında İmamoğlu ile birlikte 48 tutuklanırken terör soruşturmasından 3 kişi tutuklanmış, 41 için adli kontrol kararı verilmişti..

Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi tutuklandı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDeli:

1 ayda 400 milyonluk reklam verilen yandaşlardan biri değil miydi ya bu :) şu muştan 95 milyona acil koduyla verilen şerbetçi market sahibinide tutuklayın bence :)

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Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

chp artık , (Ekrem halk partisi AŞ) oldu .

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