İmamoğlu Davasında 69. Duruşma: Kritik Savunmalar ve Suç Duyurusu Talebi

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık, 69'uncu duruşmada hakim karşısına çıktı. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yeni salonda görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar savunma yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

Tutuksuz sanık iş insanı Muzaffer Beyaz, geçen hafta yaptığı savunmasına ek olarak, "Beylikdüzü'nde bir arsanın yüzde 85'ini satın aldık. Bu arsanın yüzde 15'lik kısmı da Ekrem İmamoğlu'na aitti. Ekrem İmamoğlu ile tek ortaklığımız bu arsaydı. Buraya Teras Park ismiyle bir proje yapma konusunda anlaştık. İmamoğlu, yüzde 5'lik bir kısmını daha maliyetine satın almak istedi. Kendisi o sırada Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu için kabul ettim. Buranın inşaatı ile ilgili taşeron olarak Adem Soytekin ile anlaştık. Yüzde 5'lik kısım İmamoğlu'na geçti ama o bedel bize hala ödenmedi. Finansal araştırmalar yapılırsa görülecektir. Kısaca, bu projelerde zulme ve zarara uğrayan bir kişi olarak şikayetlerim devam etmektedir. Hakkımı helal etmiyorum. İmamoğlu ile helalleşmeye yönelik laflarım yanlış anlaşılmıştır. Bu helallik, İmamoğlu'nun çapraz sorgusu sırasında sorduğu soruya cevaben, ailece yenen yemek ve seyahatlere ilişkin 'Hakkını helal ediyor musun?' sorusuna insani olarak verdiğim bir cevaptır. Bu helallik diğer ticari faaliyetlerle alakalı değildir. Alacaklarım devam etmektedir, hakkımı helal etmiyorum. Şikayetlerim de devam ediyor" dedi.

'HİÇ KİRLİ OARA KAZANMADIĞIM İÇİN AKLANMAYA İHTİYACIM OLMADI'

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, "Ben hiç kirli para kazanmadığım için aklanmaya ihtiyacım olmadı. Her zaman düzgün çalıştık, kanuna uygun işler yaptık ve belirli yaştan sonra gücüm yetmediği için Tuncay Yılmaz'ı da genel müdür olarak atadık. Maalesef Türkiye'de yalancılık geçim kaynağı oldu. İftiracılık, itirafçılık adı altında icra yapılıyor. Kayyım denen bir nesne atandı bize. Bir tane de Milli Eğitim Bakanı'nın atmış olduğu bir iftira var. FETÖ'yle okul yaptığım söylendi. Ben okul yapmadım FETÖ'yle. Tek başıma yaptım. Başaramadım. Türkiye Milli Kültür Vakfı'na bunu sattım. Onlar da başaramadı, FETÖ'ye sattı. Sonunda devlete kaldı. Yine hizmetimiz hizmettir" dedi.

HASAN İMAMOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI TALEBİ

Savunmanın ardından duruşma savcısı, Hasan İmamoğlu'na, İmamoğlu İnşaat sahibi Tuncay Yılmaz'ın kendisinden elden para alıp almadığını sordu. Savcı ve mahkeme başkanı, İmamoğlu'na soruyu istemediği takdirde cevaplamasının gerek olmadığını belirtirken, İmamoğlu'nun avukatları araya girerek soruya tepki gösterdi. Hasan İmamoğlu, soruyu avukatlarının cevaplayacağını söyledi. Duruşma savcısı bunun üzerine İmamoğlu hakkında, eylem 34 kapsamında 'suç gelirlerini aklama' suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı