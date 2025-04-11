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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

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İBB'ye yönelik operasyon nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve TMSF tarafından 101 şahsa ait 24 şirkete doğrudan kayyum atandığı, şüphelilere ait 28 şirkete ise denetim kayyumu atandığı öğrenildi. Kayyum atanan şirketlerin arasında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat, Karsal Örme AŞ'nin olduğu bildirildi.

Aralarında İmamoğlu İnşaat'ın da yer aldığı 24 şirkete İBB operasyonu kapsamında kayyum atandı. 28 şirkete ise deneyim kayyumu atandığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu ve 100 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Operasyon kapsamında İBB'ye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve TMSF tarafından 101 şahsa ait 24 şirket için karar verildi.

24 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Söz konusu 24 şirkete doğrudan kayyum atandığı bildirildi. Ayrıca şüphelilere ait 28 şirkete ise denetim kayyum atandığı öğrenildi.

ARALARINDA İMAMOĞLU İNŞAAT DA VAR

Kayyum atanan şirketler içerisinde İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat, Karsal Örme AŞ gibi şirketler bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi gözaltına alınmıştı. Çok sayıda kişi hakkında tutuklama kararı verilirken; İmamoğlu da yolsuzluk dosyası kapsamında tutuklanmıştı.

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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ne oldu suc bulamiyorsunuz galiba sirketlere kayyum atayip suc mu icat ettireceksiniz

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Yorum Beğenme179
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Haber YorumlarıJY:

İMAMOĞLU YANLIZ DEĞİLDİR MİLYONLAR YANINDAYIZ.

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Yorum Beğenme152
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Haber YorumlarıWaRLocK ERC:

Firavunlar Amacınıza ulaşın çökün bakalım milletin parasına.

Yorum Beğen62
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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

haracın yeni ismi kayyum -)))

Yorum Beğen63
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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

10 numara 5 yıldız hareket olmuş Belediye'ye kayyum atamaya gerek yok yolsuzluğa bulaşan şirkete kayyum en mantıklısı çaldıkları paralar hazineye geri dönünceye kadar şirketler devlet yönetiminde kalır borç bitince sahiplerine iade edilir ..

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Yorum Beğenme54
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Haber YorumlarıErol Birol :

Biat etmedi bertaraf ediliyor. YAŞASIN İleri DEMOKRASİ.

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Haber YorumlarıMustafa Gül:

Soygun düzeni

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Olması gereken çaldıklarının karşılığı fazlasıyla geri alınmalı

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Suçu hep başkasında arıyorsunuz suçun büyüğü turpun büyüğü sizde

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Haber YorumlarıB.Deniz:

kontrol edilmesi gereken iktidarın istanbul şirketleri. iş bilmeyip hala iş yapanlar...

Yorum Beğen17
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