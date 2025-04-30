İBB'ye Yönelik Operasyonda Gözaltılar ve Tutuklama Kararları

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) İBB'ye yönelik 2. dalga operasyonda gözaltına alınıp tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen isimlerle ilgili kararlar belli oldu. 3 ayrı sulh ceza hakimliği İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un da aralarında bulunduğu 4 kişiye ev hapsi, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen'in de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verdi. Aralarında Dilek Kaya İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya ve İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun da bulunduğu 18 kişi hakkında da tutuklama kararı verildi.

İBB'ye yönelik 2. dalga operasyonunda gözaltına alınıp savcılık ifadeleri tamamlanan 30 kişi tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. 3 ayrı Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri alınan isimlerle ilgili sonuç gece yarısından sonra belli oldu. İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un da aralarında bulunduğu 4 kişiye ev hapsi, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen'in de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verdi. Aralarında Dilek Kaya İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Onur Aldı ve Erdinç Çolak, Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, iş insanı Mete Mağden da bulunduğu 18 kişi hakkında da tutuklama kararı verildi.

Adliye sürecinde göğüs ağrısı başgösteren Şafak Başa'nın hastaneye götürüldüğü öğrenildi.