İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında

İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSFALT VE İETT'DE İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA İDDİASI

Soruşturma dosyasına göre, suç örgütünün İSFALT ve İett'den aldığı bazı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi. Soruşturma kapsamında bu ihalelerin komisyonlarında görev alan kişilerle ihale yetkililerinden oluşan toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. Diğer beş şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan isimlerden bazıları şöyle:

İrfan Demet - İETT Genel Müdürü

Kazım Taylan Sever - İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı

Halil İbrahim Kaya - İETT İkitelli Garaj Müdürü

Ali Haydar Topçu - İETT Muhabese Müdürü

Şeymus Oral - İETT Mali İşler Daire Başkanı

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün İsfalt ve İETT'den aldığı ve "fesat karıştırdığı" tespit edilen ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan toplamda 25 şüphelinin İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılarak şüphelilerin gözaltına alınmalarına karar verildiği belirtildi.