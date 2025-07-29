İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında

İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında
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İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni dalga gözaltılar yapıldı. İstanbul Başsavcılığı 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyon kapsamında aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de olduğu 20 kişinin gözaltına alındı.

İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSFALT VE İETT'DE İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA İDDİASI

Soruşturma dosyasına göre, suç örgütünün İSFALT ve İett'den aldığı bazı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi. Soruşturma kapsamında bu ihalelerin komisyonlarında görev alan kişilerle ihale yetkililerinden oluşan toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. Diğer beş şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan isimlerden bazıları şöyle:

İrfan Demet - İETT Genel Müdürü

Kazım Taylan Sever - İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı

Halil İbrahim Kaya - İETT İkitelli Garaj Müdürü

Ali Haydar Topçu - İETT Muhabese Müdürü

Şeymus Oral - İETT Mali İşler Daire Başkanı

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün İsfalt ve İETT'den aldığı ve "fesat karıştırdığı" tespit edilen ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan toplamda 25 şüphelinin İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılarak şüphelilerin gözaltına alınmalarına karar verildiği belirtildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıfatih fatih:

Sütde leke var akp belediyelerinde yok

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

zoruna mı gitti.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıOrhan D:

Hırsıza HIRSIZ demesini sen de öğreneceksin.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıveysel B:

Sürekli ''gözaltına alındı'' haberi yapılıyor ama serbest kalınca haber yapılmıyor buda troll ve yandaş medyanın algısının işlediğini gösteriyor

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıYüzarsif Mican:

HIRSIZLIĞI yapanları affetmeyin skin.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarıveysel B:

emin ol affetmeyeceğiz ''çalıyor ama çalışıyor'' diyenleri de unutmayacağız

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumları1980_lerde_Türkçe_Böyle Değildi:

İETT kelimesi nin anlamını 99 yaşında bir nene bile bilir mi ki ? Kimse ezberleyemez ölene kadar. Daha kolay bir kelime lazım. Mesela "İSTRA" gibi bir kelime icaat edilmeli belki ?

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Yorum Beğenme17
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ormanlar cayır cayır yanarken onlar algı peşinde ülkenin çoğunluğu bu yalanlara inanmıyor 1998 de yapılan röpörtajda yangınları söndürme sorumluluğu orman genel müdürlüğünde derken şimdi belediyelerin üstüne atıyor çünki teflon gibiler onlara hiç bir şey yapışmaz suçu işler kabahatı bir garibanın üzerine atarlar iyi bir şey oldumuda hemen sahiplenirler

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
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