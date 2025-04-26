İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Operasyon
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şu ana kadar 47 kişi yakalandı. Operasyon, yolsuzluk iddialarının üzerine gidilerek kamu kaynaklarının kötüye kullanımını önleme amacını taşıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 47 kişinin yakalandığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel