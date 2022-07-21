İBB: TAKSİCİLER ODASI'NIN İDDİALARI GERÇEKLERLE ÖRTÜŞMÜYOR

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın, UKAME'nin 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararının mahkemece lehlerine sonuçlandığı açıklamasına İBB'den yanıt geldi.

Her ne kadar karar metinlerinde açık bir biçimde Belediye Başkanımızın imzası bulunmakta ise de, İstanbul 10. İdare Mahkemesince usul yönünden verilen incelenmeksizin ret kararlarının akabinde, Belediye Başkanımız tarafından bahse konu kararlar bir kez daha imza edilmiştir. Belediye Başkanımızın bizzat katılımıyla alınan UKOME kararları doğrultusunda yine bizzat katılımı ile noter huzurunda gerçekleşen çekilişlerle toplamda 1000 adet taksiye dönüşümü gerçekleştirme işlemiyle ilgili mahkemece verilmiş herhangi bir iptal kararı bulunmadığından, söz konusu işlemlerin yürürlüğünün devamı konusunda da herhangi bir şüphe olmadığı aşikardır."

Demirören Haber Ajansı / Güncel