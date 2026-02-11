Haberler

İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında Resul Emrah Şahan ve Ebru Özdemir'e tahliye

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in tahliyesine karar verildi. Her iki isim de 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçlamasıyla yargılanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ile Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in tahliyesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahan ile Başkan Yardımcısı Özdemir hakkında sulh ceza hakimliği, aylık tutukluluk incelemesi yaptı. Hakimlik, iki şüphelinin de tahliyesine karar verdi.

Şahan, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında da tutuklu bulunuyor.

