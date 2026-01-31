Haberler

İBB Şehir Tiyatroları şubat ayında 40 oyunu seyirciyle buluşturacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, şubat ayında zengin bir repertuvar ile seyirci karşısına çıkacak. Klasik ve modern eserlerden oluşan programda, 'Lüküs Hayat', 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' ve 'Savaş ve Barış' gibi önemli oyunlar yer alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, şubat ayında 40 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, şubat ayında Haldun Taner'den Musahipzade Celal'e, Tolstoy'dan Savaş Dinçel'e klasik ve modern yazarların eserlerinin öne çıktığı zengin bir repertuvar sanatseverlerle buluşacak.

"Lüküs Hayat" (konuk oyun), "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", "Köpek Kalbi", "Sevgili Yelena Sergeyevna", "Oscar, Gölge", "Kahvaltıya Kalsana", "Çingene Boksör", "Yaftalı Tabut", "Fosforlu Cevriye", "Öylece Durur Zaman", "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi", "Haramiler", "Uçurtmanın Kuyruğu", "Yenilmez", "Gidion'un Düğümü", "İkinci Perdenin Başı", "Tartuffe", "Geçmişin Gölgesi", "Yoldan Çıkan Oyun", "Bir Ziyaret", "Ben Medea Değilim", Gök Kubbe", "Öksüzler", "Ağrı Dağı Efsanesi", "Savaş ve Barış", "Cadı Kazanı", "Sivrisinekler", "Maviydi Bisikletim", "Sesler Ülkesi", "Rüya", "Bir Gece Masalı", "Fındıkkıran", "Masal", "Bekçi ile Postacı", "Merhaba Çocuk", "Benim Küçük Yıldızım", "Çöpsüz Dünya", "Sevdalı Bulut" ve "Elma Kurdu Kırtık" oyunları izlenebilecek.

Biletler "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" ile Biletinial ve mobil uygulama üzerinden alınabilecek.

