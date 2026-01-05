İBB Şehir Tiyatroları, 33 oyunu Ocak ayında tiyatroseverlerin beğenisine sunacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, ocak ayında 33 oyunu sanatseverlerle buluşturacak.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, ocak ayında Donald Margulies'ten Musahipzade Celal'e, Tolstoy'dan Macit Koper'e klasik ve modern yazarların eserlerinin öne çıktığı zengin bir repertuvar tiyatro izleyicisinin beğenisine sunulacak.

Yeni oyun "Sevgili Yelena Sergeyevna"nın yanı sıra "Cadı Kazanı", "Oscar", "Öylece Durur Zaman", "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", "Kahvaltıya Kalsana", "Yaftalı Tabut", "Sivrisinekler", "Gölge", "Bir Ziyaret", "Yenilmez", "Yoldan Çıkan Oyun", "Fosforlu Cevriye", "Köpek Kalbi", "Ben Medea Değilim", "Gidion'un Düğümü", "İkinci Perdenin Başı", "Haramiler", "Maviydi Bisikletim", "Öksüzler", "Geçmişin Gölgesi", "Çingene Boksör", "Savaş ve Barış", "Uçurtmanın Kuyruğu", "Merhaba Çocuk", "Benim Küçük Yıldızım", "Masal", "Fındıkkıran", "Rüya", "Çöpsüz Dünya", "Bir Gece Masalı", "Sesler Ülkesi", "Sevdalı Bulut" adlı oyunlar seyirciyle buluşacak.

Orhan Veli Kanık'ın şiirleri "Birdenbire" etkinliğinde sahnelenecek

Şehir Tiyatroları, şair-şiir eşleşmesi üzerinden geliştirilen "İstanbul Şiirle Buluşuyor" başlıklı yeni ve farklı etkinlik konseptini seyircinin ilgisine sunuyor.

Seyirci, dekor, kostüm, müzik ve görsel tasarımla sahne imkanları kullanılarak, Orhan Veli Kanık'ın şiir evreninin içinde oluşturulan bir mekanda, yönetmen ve oyuncular eşliğinde düzenlenen etkinliğe konuk olacak.

Hümay Güldağ'ın uyarladığı, yönettiği ve oyuncu olarak yer aldığı etkinliğin müziğini Cihan Kurtaran, dekor tasarımını Cihan Aşar, kostüm tasarımını Ahsen Nur Yaman, ışık tasarımını Gökhan Davulcu, efekt tasarımını Özgür Yaşar İşler üstleniyor.

Etkinlik, 18 Ocak, 1 Şubat'ta saat 19.00'da Müze Gazhane Meydan Sahne'de gerçekleşecek.