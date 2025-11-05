Haberler

İBB Şehir Tiyatroları'ndan 10 Kasım'a Özel Oyun: 'Merhaba Çocuk'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarını sahneye taşıyan 'Merhaba Çocuk' oyununu 10 Kasım'da ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturacak. Oyun, her yaş grubuna hitap ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 10 Kasım'a özel hazırlanan "Merhaba Çocuk" oyunuyla Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarını tiyatro sahnesine taşıyor.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamada, Gökhan Aktemur'un yazdığı, Yiğit Sertdemir'in yönettiği eserin, 10 Kasım saat 12.00 ve 15.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ücretsiz izlenebileceği belirtildi.

Oyunda Barış Çağatay Çakıroğlu, Can Alibeyoğlu, Can Tarakçı, Emre Can Karakurum, Emre Yılmaz, Gülsüm Alkan, Mert Aykul, Özgür Dereli, Şenay Bağ ve Zeynep Göktay Dilbaz'ın rol aldığı bildirilen açıklamada, eserin 7'den 77'ye her yaş grubundan izleyici için hazırlandığı kaydedildi.

Açıklamada, eserin dramaturgisini Dramaturji Birimi, müziğini Emrah Can Yaylı, koreografisini Özge Midilli, dekor tasarımını Barış Dinçel, kostüm tasarımını Eylül Gürcan, ışık tasarımını Osman Aktan, efekt tasarımını Emrah Can Yaylı, video tasarımını Enes Altuğ Avşar ile Seda Özel'in yaptığı bildirildi.

Mücadeleci ruhu ve bağımsız karakteri, çocukluk dönemindeki sosyokültürel olaylar ile okuduğu kitaplar ve etkilendiği kişilerle karakterize olan Atatürk'ün, askerlik, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet dönemine dair her günü ve neredeyse her saatinin belge ve kitaplarla kayıt altında olduğu belirtilen açıklamada, ancak Atatürk'ün karakterini, dehasını, iradesini ve daha pek çok niteliğini belirleyen çocukluk dönemine dair pek az çözümleme yapıldığına işaret edildi.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
