Haberler

İBB Şehir Tiyatroları, "Muhsin Ertuğrul Okumaları"nın ikincisini gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, genç oyun yazarlarını ve seyirciyi bir araya getiren 'Muhsin Ertuğrul Okumaları'nın ikincisini gerçekleştirdi. Etkinlikte 18-35 yaş aralığındaki yazarlar henüz sahnelenmemiş oyun metinlerini tartışma fırsatı buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının düzenlediği ve oyun yazarlarıyla seyirciyi buluşturan "Muhsin Ertuğrul Okumaları"nın ikincisi gerçekleştirildi.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre etkinlik, 18-35 yaş aralığındaki genç oyun yazarlarının henüz sahnelenmemiş oyun metinlerini görünür kılmayı, metinler üzerine birlikte düşünmeyi ve yazarlara gerçek bir geri bildirim alanı açmayı amaçlıyor.

Programın ikinci konuğu, Oğuz Kağan Aydos'un kaleme aldığı "Paslı Raylar Korosu" oyunu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydos, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi fuayesinde seyirciyle buluşan oyunun ardından yaptığı konuşmada, 1994'te Silivri'de doğduğunu belirterek, "Aslında biz orada kök saldık. Üç kuşak aynı evde yaşadık. Babaannem 1930 doğumluydu, babam 1950, annem 1970. O yüzden bu replikler bu şekilde çıkabiliyor. Tabii hayatın içerisindeki farklı insanları da tanıyarak bu hikaye ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Aydos, 14 yaşında tiyatroya başladığını aktararak, "Annemin pazarda tiyatro ilanını duymasıyla başladım. Konservatuvara gittim. Orada biraz pişman oldum. Hem alaylı hem konservatuvarlı olduk. Ondan sonra Silivri Belediyesi'nde 12 yıl çeşitli çalışmalar yaptım. Şimdi özel olarak devam ediyoruz. 14 yaşımdan beri karalamalar yapıyorum. İlk yazdıklarımızı beğenmiyoruz, hikayenin demlenmesi gerekiyor. Bu hikaye demlenmiş bir hikaye. Ufak tefek hataları olabilir. Oyunun hikayesi benim tanıdığım kuşaklarla gelişiyor." bilgisini verdi.

Okumanın ardından dramaturg Özge Ökten Yılmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, yazar, oyuncular ve seyirciler, oyuna dair düşüncelerini paylaştı.

Okumanın oyuncuları arasında ise Tarık Köksal, Serap Öztürk, Özgür Atkın, Özgür Dereli, Canan Kübra Birinci, Onur Şirin, Onur Demircan ve Cafer Alpsolay yer aldı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
Trump 'O kadar vaktimiz yok' dedi, İran'dan 'Yeni kart' resti geldi

Ateşkesin bitmesine saatler kala tansiyon bir anda yükseldi

ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu

Denizde sıcak temas! ABD gemiye böyle asker çıkardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti

Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Tek hareketle ünlü fenomeni madara etti

Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var

İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti

Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Tek hareketle ünlü fenomeni madara etti

Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı

Önce silah sesleri duyuldu sonrası korkunç
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim