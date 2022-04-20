İBB'nin yeni reklam filmi gündem oldu!

İSTANBUL (Haberler.com) - İbb'nin hazırladığı usulsüz İstanbulkart kullanımını konu alan reklam filmi, "İstanbulkart kişiye özeldir." başlığı ile yayınlandı. Sosyal medyada tartışılan konu haline reklam filmine çeşitli yorumlar yapıldı. Kullanıcıların bir kısmı insanların yokluktan dolayı başkalarına ait İstanbulkartları kullandığını ve alay konusu yapılmaması gerektiğini düşünürken bazı kullanıcılar ise bu tür şeylerin usulsüzlük ve suç konusu olduğunu hatırlattı.

Reklam filminde bir İETT otobüsüne binen vatandaş, kendi kartı yerine İBB'nin ücretsiz olarak sunduğu 'anne kartı' kullanması diğer yolcular tarafından tepkiye neden olduğu görüldü. Orta yaşlarda erkek bir vatandaşı anne kart kullandığı için 'Ayşe Abla' olarak gösteren reklam filmi insanları küçük düşürdüğü gerekçesiyle sosyal medyada eleştiriye sebep oldu.

"İNSANLAR YOKLUKTAN YAPIYOR"

Videonun altına yapılan yorumlarda "İnsanlar yokluktan bu tür şeylere başvuruyor. Yoksa kimsenin iki lira için sizin alay konunuz olma niyeti yok. Buna izin vermeyebilirsiniz. Ama bu durumdaki insanları alay konusu edemezsiniz. 2 lira fazla verebilecek kimse böyle şeylerle uğraşmaz." ifadeleri dikkat çekti.

"YOK DİYE MARKETTEN YAĞ MI ÇALALIM?"

Diğer bir kullanıcı ise "Ne zamandan beri suç işleme ve usulsüzlük yapmanın üstü yoksulluk diye kapatılmaya başlandı pahalı mı evet pahalı fakat yağ da pahalı yoksulluk adı altında marketten yağ da mı çalalım?" yorumunda bulundu.

Videonun son kısmında ise İstanbulkart'ın kişiye özel olduğu ve usulsüz kullanımın cezalandırılacağı uyarısı yapıldı.

MURAT ONGUN: YILLIK MALİYET 1 MİLYAR LİRA

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, reklam filmini altıntılayarak "Usulsüz kart kullananların, İETT'ye dolayısıyla İstanbullulara maliyeti yıllık 1 milyar lira. Bu istismarın da önüne geçeceğiz." ifadelerini kullandı.