İBB Metro İstanbul Yaz Okulu Mezuniyet Töreni Düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul Yaz Okulu mezuniyet töreninde öğrencilere sertifikaları verildi.

İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, kendi evlatları için ne diliyorsa aynısını İstanbul'daki tüm çocuklar için de dilediğini ifade etti.

Anadolu'nun ücra bir köyünde dünyaya geldiğini dile getiren Aslan, "Bana bugünlere gelme fırsatını veren cumhuriyetimizdir. Yolumu aydınlatan cumhuriyetimizin kimsesizlerin kimsesi olma ilkesidir. Cumhuriyetimiz fırsat eşitliğidir." diye konuştu.

Aslan, tüm çocukların eşit koşullarda aynı sevgi ve ilgiyle büyüyüp gelişmelerini sağlamanın yöneticiler olarak en büyük görevleri olduğunu belirtti.

Bir çocuğun hayatına dokunmanın geleceğe dokunmak olduğuna değinen Aslan, "Metro İstanbul Yaz Okulumuzla son 4 yıldır yaz tatillerini çocuklarımız için bir öğrenme ve keşif mevsimine dönüştürüyoruz. Bu 4 yıl da tam 1400'ün üzerinde çocuk ve aileleriyle bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Yaz okulunun İstanbul'un kıymetli çocuklarının vakitlerini öğrenerek, eğlenerek ve kaliteli geçirmelerini sağladığını kaydeden Aslan, yüzlerce çocuğun bilim atölyelerinde deneyler yaptığını, spor için ter döktüğünü, sanatla kendini ifade etmenin en güzel yollarını bulduğunu anlattı.

"Gelecekte bu salondan bir cumhurbaşkanı çıkacak"

Aslan, çocukların Cumhuriyet'in en büyük mirası olduğuna dikkati çekerek, "Sizler bu ülkenin mühendisleri, mimarları, pilotları, metrobüs şoförleri, metro kullanıcıları, belediye başkanları, milletvekilleri ve cumhurbaşkanları olacaksınız. Gelecekte bu salondan bir cumhurbaşkanı çıkacak." dedi.

Törene Metro İstanbul ve Şehir Hatları Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Soy, Metro İstanbul Genel Müdürü Özhan Şenol ile davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından yaz okuluna katılan öğrencilere sertifikaları törenle dağıtıldı.