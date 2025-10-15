İBB Meclisi'nde Toplu Ulaşım Denetim Merkezi İhaleleri Tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, toplu ulaşım denetim ve yönetim merkezinin işletilmesi işinin ihale edilmesine ilişkin gündem maddesi tartışıldı.

İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergelerinin ve gündem dışı konuşmaların yapıldığı Mecliste, gündem maddelerine geçildi.

Mecliste, toplu ulaşımın denetim ve yönetim merkezinin işletilmesi işinin gelecek yıllara yaygın bir şekilde ihale edilmesine ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Söz alan AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, toplu ulaşımın denetim ve yönetim yetkisinin Büyükşehir Belediyesinin görev alanında olan bir yetki olduğunu ve bu yetkinin devredilemeyeceğini söyledi.

Sayıştay raporunda da, "Denetim yetkisi belediyenin münhasıran görevidir, devredilemez" denildiğini hatırlatan Kaynar, "Biz toplu ulaşımdaki yönetim ve denetim yetkisini devretmekle ilgili bir maddeyi oyluyoruz. Çok yanlış. Zaten toplu ulaşımda İstanbul'un yaşadığı sorunlar belli. Demek ki büyükşehir belediyesi, İstanbul'da toplu ulaşımı yönetemiyor. Artık yönetmeyi de denetlemeyi de başka birilerine devretme yolu gibi bir yol tercih ediyor. Bu yasal olarak mümkün değildir." diye konuştu.

CHP'li Meclis Üyesi Onur Uğurdan ise Muhammet Kaynar'ın ilgili maddeyi yanlış değerlendirdiğini söyledi.

5216 Sayılı Kanunu'nun 7'nci maddesinin Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkilerini belirlediğini kaydeden Uğurdan, "Buna göre, 'Toplu taşıma hizmetlerini planlamak, yürütmek, denetlemek, belediyenin asli yetkisidir.' der. Örneğin araç güzergah denetimi, ceza önerme diyebiliriz. Sürücü denetimi gibi hususlar asli yetkidir ve idari yetki yasağına tabidir. Burada hemfikiriz. Fakat bizim burada oyladığımız ve bugün komisyondan, Meclisimizden geçirdiğimiz husus, bu ihalenin konusu teknik altyapı hizmetlerine yani yazılım, sistem bakım gibi hizmetlere ilişkindir. Herhangi bir yetki devri yoktur. Teknik destek hizmet alımı vardır." ifadelerini kullandı.

Tekrar söz alan Kaynar, gündem maddesinin adının, "Toplu ulaşım denetim ve yönetim merkezinin işletilmesi" olduğunu, altyapı hizmetleri ve teknik malzeme alımından bahsedilmediğini belirtti.

Gündem maddesinin içeriğinde ve kararda da "altyapı hizmetleri ve teknik malzeme alımı" ifadesinin yazmadığını dile getiren Kaynar, "Bir meseleyi savunmak için böyle şeyler söylenebilir ama o kendini kandırmış olur. Mesele şu, toplu ulaşım demek ki artık yönetilemiyor ve denetlenemiyor. Bunu da başkalarına yaptırma yolunu tercih ediyor Büyükşehir Belediyesi. Zaten toplu ulaşımda ne hale düştüğünü de İstanbul görüyor. Bundan sonra otobüslerin yangınından, metronun merdivenlerinin çalışmamasından başka bir firmayı sorumlu tutacağız herhalde. Durum onu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis 2. Başkanvekili Gümüşdağ ise "İhale ederken yanlış anlaşılmasın bizim iştirakten birisi de alabilir, BELBİM de alabilir. Onu hatırlatmış olayım." dedi.

Mecliste yapılan oylamada gündem maddesi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.