İBB Meclisinde belediyenin sosyal yardımlarına ilişkin soru önergesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin sosyal yardım kartlarına ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Abdurrahim Güneşdoğdu, İBB'nin sosyal yardım çalışmalarıyla ilgili soru önergesi verdi.

Güneşdoğdu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "Hemşeri hukuku" başlıklı 13'üncü maddesi, aynı kanunun "Belediyenin görev ve sorumlulukları" başlıklı 14'üncü maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun "Büyükşehir belediyesinin giderleri" başlıklı 24'üncü maddesi hükümleri uyarınca, 2006 yılında Meclis kararı ile Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği çıkarıldığını söyledi.

Bu yönetmelikte, "belediyenin bütçesine ayni ve nakdi yardım yapmak için her yıl ödenek konulabileceği, yardım programının uygulanmasında yaşlı, özürlü, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınacağı ve yardım taleplerinin karşılanmasında belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesinin dikkate alınacağı" düzenlemelerine yer verildiğini dile getiren Güneşdoğdu, "Ancak bu ayrıntılı düzenlemelere rağmen İBB, kanunun amir hükümlerini ihlal etmiş, binlerce kişinin mevzuatta belirlenen kriterleri sağlamadığı halde sosyal yardımlardan yararlandırıldığı, birçok suç teşkil edecek şekilde eylemlerde bulunulduğu tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Sosyal yardım talebinde bulunan başvuru sahiplerinden istenilen bilgi ve belgelerin neler olduğunu ve bunların doğruluğunun nasıl kontrol edildiğini soran Güneşdoğdu, şu soruları yöneltti:

"Bugüne kadar hem başvuru aşamasında hem de süreç içinde saha ziyaretleri (ev ziyareti) yapılmış mıdır, yapılıyorsa ne sıklıkla ve hangi standartlara göre yapılmıştır? Kuruma yapılan başvurular nasıl inceleniyor, bu inceleme sonucu karar süreci nasıl işletiliyor, olumlu veya olumsuz kararların hukuka uygunluğu hakkında denetim nasıl sağlanıyor? Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen kararlar için mevzuatı ihlal eden personel veya kurul üyeleri hakkında bugüne kadar herhangi bir idari cezai işlem başlatılmış mıdır? CHP'nin şaibeli kurultay sürecinde delegelere dağıtıldığı iddia edilen, CHP Grup Başkanvekilinin arabasında bulunan, tanıklarca doğrulanan ve basında görüntüleri paylaşılan, 'İBB sosyal yardım kartları' nedeniyle kurum nezdinde herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır? Bu kartların CHP Grup Başkanvekilinin eline nasıl geçtiği, nereden temin ettiği, söz konusu kartların nerede kullanıldığı araştırılmış mıdır ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuş mudur?"

Önergesindeki soruları okumaya devam eden Güneşdoğdu, şunları kaydetti:

"Basına da yansıyan İBB yolsuzluk iddialarında, sosyal yardım kartlarının bir kısmının sosyal destek amacıyla kullanılmasına karşın, diğer önemli bir kısmının siyasi amaçlarla seçimlerde ilçe başkanlıkları ve benzeri siyasi kanallar üzerinden dağıtıldığı iddiaları karşısında iç denetim yapılmış mıdır? Sosyal yardım kartlarının akıbetleri araştırılmış mıdır? Neticede bu kartları kanuna aykırı şekilde dağıtan, dağıttıran kişiler hakkında herhangi bir suç duyurusunda bulunulmuş mudur?"

Güneşdoğdu'nun önergesinde şu sorular da yer aldı:

"2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 'Sosyal amaçlı yardımlar' başlıklı 103'üncü maddesi gereğince, belediyelerin tahsil ettikleri eğlence vergisi hasılatının yüzde 10'unu belediye sınırları içerisinde yer alan Darülaceze müessesesine ve Verem Savaş Derneği teşkilatına aktarılması gerektiği halde, bu yasal hakları neden bugüne kadar ilgili kurumlara aktarılmamıştır? İBB'nin kanuna aykırı yıllara sari işlerlik kazanmış uygulaması ne zaman sona erecektir, bugüne kadar aktarılmayan bu bedeller nerede kullanılmıştır? Bu açıklanan usulsüzlüklerin tekrarının önlenmesi ve şeffaflık ile hesap verilebilirliğin arttırılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapısal bir reform ya da düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?"

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, "Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, bu konuyu İBB'ye sordu, bu konuda böyle bir durumun ortada olmadığına yönelik bir karar da var elimizde. Cevabı da verilmiş. Maksatlı bir soru. Hiçbir delege de böyle bir kartı almamıştır." dedi.

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.