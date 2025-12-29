İBB'nin 40 yeni metro aracı törenle tanıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Hattı" için alınan 40 metro aracının tanıtımı yapıldı.

Ümraniye'deki Behiç Erkin Yerleşkesi'nde yapılan programda konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, buraya adını veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) kurucusu, aynı zamanda ilk genel müdürü Behiç Erkin'in Kurtuluş Savaşı'nın "lojistik kahramanı" olduğunu söyledi.

Aslan, "M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda çalışacak 40 aracın teslimatını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bugün araçlarını tanıttığımız Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda da inşaat yüzde 90 durumuna gelmiş. Çekmeköy-Sultanbeyli Metro Hattı'nın son etabını Mayıs 2026'da, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Hattı'nı da 2026'nın son çeyreğinde açacağız. Kaynarca-Pendik Hattı'nı da 2026'nın sonunda açacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aslan ile beraberindekiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

İBB Başkan Vekili Aslan, daha sonra teslim alınan yeni metro araçlarını da inceledi.