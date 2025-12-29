Haberler

İBB'nin 40 yeni metro aracı törenle tanıtıldı

İBB'nin 40 yeni metro aracı törenle tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Hattı için alınan 40 metro aracının tanıtımını gerçekleştirdi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, inşaatın yüzde 90 oranında tamamlandığını ve hatların 2026'da açılacağını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Hattı" için alınan 40 metro aracının tanıtımı yapıldı.

Ümraniye'deki Behiç Erkin Yerleşkesi'nde yapılan programda konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, buraya adını veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) kurucusu, aynı zamanda ilk genel müdürü Behiç Erkin'in Kurtuluş Savaşı'nın "lojistik kahramanı" olduğunu söyledi.

Aslan, "M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda çalışacak 40 aracın teslimatını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bugün araçlarını tanıttığımız Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda da inşaat yüzde 90 durumuna gelmiş. Çekmeköy-Sultanbeyli Metro Hattı'nın son etabını Mayıs 2026'da, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Hattı'nı da 2026'nın son çeyreğinde açacağız. Kaynarca-Pendik Hattı'nı da 2026'nın sonunda açacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aslan ile beraberindekiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

İBB Başkan Vekili Aslan, daha sonra teslim alınan yeni metro araçlarını da inceledi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat o suçtan yeniden yargılanacak
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetler bulunduğu iddia edildi

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetleri bulundu
Cagliari'den bomba Semih Kılıçsoy kararı! Beşiktaş'ın kasası ağzına kadar dolacak

Beşiktaş'ın kasasını ağzına kadar dolduracak
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetler bulunduğu iddia edildi

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetleri bulundu
Bursa'da DEAŞ finansörü yakalandı

DEAŞ'ın finansörü Bursa'da operasyonla yakalandı
Sevilen dizi apar topar final yaptı, izleyici şokta

Sevilen dizi apar topar final yaptı, izleyici şokta