İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin 6 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 6'sı tutuklama, 6'sı ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Karaal'ın hastanede alınan ifadesi

Öte yandan, Erhan Karaal'ın bulunduktan sonra hastanede polis tarafından alınan ifadesine ulaşıldı.

İfadesinde, olay günü ikametinin önünde bir şahsın önünü kestiğini anlatan Karaal, şunları kaydetti:

"Arkamdan da birkaç kişi geldi. Bu kişiler bana polis olduklarını ve beni Vatan Emniyete götüreceklerini söyleyerek zorla araç içerisine soktular. Ben o an hangi araca bindiğimi göremedim. Araç içerisinde kafamı bacaklarımın arasına kadar bastırdılar. Beni bir süre götürdükten sonra aracın yanına sıfıra sıfır bir araç yanaştırıp, beni o araca taşıdılar. Beni bir süre bu araçta gezdirdiler."

Karaal, bir süre gezdirdikten sonra yine bir aracı yanaştırarak kendisini o araca taşıdıklarını ve bu şekilde birçok araç değiştirttiklerini belirterek, "Ben bütün araçlarda kafam bacaklarımın arasında olduğu için yüzlerini göremedim ve beni hiç konuşturmuyorlardı." ifadesini kullandı.

Kendisini sarnıç gibi yere götürdüklerini söyleyen Karaal, burada üzerinden gözlüğünün, cüzdanının ve telefonun alındığını kaydetti.

Karaal, 7-8 kişinin olduğunu, sopalarla dövülerek kendisinden 300 kilogram altın talep edildiğini ifade ederek, öyle bir paranın kendisinde olmadığını söylediğinde ise işkence edildiğini anlattı.

Çocukları için biriktirdiği 2-3 milyon parasının olduğunu ve onu vermeyi teklif ettiğini söyleyen Karaal, "'O para mı, biz sana 2 milyon verelim.' diyerek dövmeye devam ettiler. Orada kendi aralarında 'Bilgisayar getirtelim ve parayı hesabımıza atsın.' dediler ancak sonradan bilgisayar getirmediler." ifadesini kullandı.

Karaal, ifadesinin devamında şunları anlattı:

"Beni lağım gibi bir yere götürdüler ve dövmeye devam ettiler. Orada gözlerimi ve ellerimi bağlayarak bir aracın bagajına koydular ve beni polislerin bulduğu yere götürdüler. Orada 3-4 kişi vardı. Sürekli başımda 2 kişi bekliyordu. Benim tırnaklarımı çekip, sopa ve demirlerle beni dövmeye devam ettiler. Genelde suratlarını kapatıyorlardı ve kafamı bacaklarımın arasına bastıkları için hepsinin yüzünü görmedim. Ancak birkaçının yüzünü gördüm ve teşhis edebilirim. Olayda yaklaşık 10 kişilik bir ekip vardı. Benim kafamı sürekli bacaklarımın arasına bastırmaları ve gözlerimi bağlamaları sebebiyle diğerlerinin yüzlerini göremedim. Beni alıkoyan şahısların ne sebeple böyle bir işe kalkıştıklarını bilmiyorum."

Ne olmuştu?

Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.