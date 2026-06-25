Haberler

Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada, aracında GPS cihazı tespit edildi. 12 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin, cihazın kim tarafından ve ne zaman takıldığına ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Karaal hastanede tedavi altına alırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 ŞÜPHELİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Karaal'ı kaçıran şüphelilerin Sakarya'da bungalov da kaldıklarının belirlenmesi üzerine yapılan operasyonlarda şüpheliler Kocaeli'de yakalandı. Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri Gasp Büro Amirliği'nde sürerken incelemeye alınan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu. Cihazın kim tarafından ve ne zaman takıldığı henüz tespit edilemezken, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Erdoğan, üç belediye başkanına daha AK Parti rozeti taktı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ganalı şamandan olay itiraf: Yanlışlıkla Türkiye'ye büyü yaptım

Neden elendiğimiz şimdi belli oldu: Çırağım haritayı kaydırınca...
Torreira ilk kez anlattı: Beni öldürmeyi planlıyormuş

İlk kez anlattı: Beni öldürmeyi planlıyormuş
Adliyeden 25 kilo altın çalan firari çift izini kaybettirdi

Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde! Herkes onları arıyor
Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar

Görüntü tepki çekmişti! Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız konuştu
HSK'dan Ergenekon kararı! Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcıya meslekten çıkarıldı

HSK'dan Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcı hakkında karar
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde

Onlar da AK Partili oluyor! Genel Merkez'e böyle giriş yaptılar

Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti

Kahreden haber! 3 engelli kardeş feci şekilde can verdi