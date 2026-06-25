Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin, cihazın kim tarafından ve ne zaman takıldığına ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Karaal hastanede tedavi altına alırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 ŞÜPHELİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Karaal'ı kaçıran şüphelilerin Sakarya'da bungalov da kaldıklarının belirlenmesi üzerine yapılan operasyonlarda şüpheliler Kocaeli'de yakalandı. Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri Gasp Büro Amirliği'nde sürerken incelemeye alınan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu. Cihazın kim tarafından ve ne zaman takıldığı henüz tespit edilemezken, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı