Galataport'a kruvaziyer gemisiyle gelen turistler, özel tramvayla Tarihi Yarımada'ya ulaşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kruvaziyer gemisiyle Galataport'a gelen turistlerin, Beyazıt ve Sultanahmet bölgelerine ulaşmaları için özel tramvayla duraksız bir şekilde yolculuk yapmaları kararlaştırıldı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan'daki Art İstanbul Feshane'de yapıldı.

Toplantıda, Galataport ile Tarihi Yarımada arasındaki turizm servis taşımacılığı faaliyetlerinin düzenlenmesi teklifi görüşüldü.

Bu kapsamda, kruvaziyer gemisiyle Galataport'a gelen turistlerin, Beyazıt ile Sultanahmet bölgelerine ulaşmaları için özel tramvayla duraksız bir şekilde yolculuk yapmaları kararlaştırıldı.

Galataport ile Sultanahmet arasında hizmet veren servis araçlarının ise bölgeye girişlerinin yasaklanması kabul edildi.

Ayrıca, Büyükçekmece Cep Otogarı ile Silivri Otogarı arasında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçların D-100 kara yolunu kullanmaları yasaklandı. Bu araçların TEM otoyolunu kullanmaları kararlaştırıldı.

Cezalar onaylandı

Toplantıda, minibüs, taksi ve servis gibi toplu ulaşım araçlarını "gasp", "hırsızlık", "kaçakçılık", "organize suç faaliyetleri" ve benzeri suçlarda kullandığı tespit edilen 13 şoförün "Toplu taşıma aracı kullanım belgesi" iptal edildi. Şoförlerin taşımacılık faaliyeti gerçekleştirme hakkı da geri alındı.

Toplantıda, 3 bin 312 plakaya "taksimetre açmamak", "trafik kuralı ihlali", "sigara içilmesi" ve "yanlış park" gibi nedenlere yönelik emniyet veya zabıtaca tutanak altına alınan cezalar, karara bağlandı.

Toplam 2 bin 821 şoföre "ehliyet olmaması", "fazla ücret alınması" ve "yolcu veya yolculuk ayrımı yapılması" gibi nedenlerden dolayı verilen cezaların da karara bağlanması kabul edildi.

Toplu taşıma kullanım belgesi yeterliliğini kaybeden 26 şoförün, adli sicil kaydı oluşması veya ehliyetlerine el konulması nedeniyle başvurularının reddedilmesine karar verildi.