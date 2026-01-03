Haberler

İstanbul'da bazı vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ, kötü hava koşulları nedeniyle birçok vapur seferinin yapılamayacağını açıkladı. İptal edilen seferler arasında popüler hatlar ve uzun Boğaz turu seferleri de bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ, kentte hava muhalefeti sebebiyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağını bildirdi.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Adalar-Beşiktaş, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Kadıköy-Kabataş, Büyükada-Sedefadası, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Kabataş-Çengelköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Eminönü-Üsküdar, Bostancı-Adalar Ring, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp ve Üsküdar-Haliç hatları ile Eminönü-Rumelikavağı hattının Ortaköy uğramaları ve uzun Boğaz turu seferlerinin, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, SHM B003-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan ring hattı seferlerinin de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını: Saldırı emrini Trump verdi

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri Napoli'nin yıldızının peşinde

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri o ismin peşinde
Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi

Bu görüntüler, Rusya'da değil Türkiye'de çekildi
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Galatasaray'ın 'Güle güle' dediği! Yusuf Demir'den bomba talep

Galatasaray'ın "Güle güle" dediği! Yusuf Demir'den bomba talep
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı