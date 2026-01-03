İstanbul'da bazı vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ, kötü hava koşulları nedeniyle birçok vapur seferinin yapılamayacağını açıkladı. İptal edilen seferler arasında popüler hatlar ve uzun Boğaz turu seferleri de bulunuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ, kentte hava muhalefeti sebebiyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağını bildirdi.
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Adalar-Beşiktaş, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Kadıköy-Kabataş, Büyükada-Sedefadası, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Kabataş-Çengelköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Eminönü-Üsküdar, Bostancı-Adalar Ring, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp ve Üsküdar-Haliç hatları ile Eminönü-Rumelikavağı hattının Ortaköy uğramaları ve uzun Boğaz turu seferlerinin, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.
Açıklamada, SHM B003-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan ring hattı seferlerinin de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacağı aktarıldı.