Avcılar'da Reşitpaşa Caddesi Zeminaltı Otoparkı'nın temeli törenle atıldı

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avcılar'da Reşitpaşa Caddesi Zeminaltı Otoparkı'nın temelini attı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, projenin İstanbul'un dinamik ilçelerinden birinin park sıkıntısını çözeceğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Avcılar'da Reşitpaşa Caddesi Zeminaltı Otoparkı için temel atma töreni düzenledi.

Törende konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, sabah CHP'nin il kongresi davasının görüldüğü Silivri'de bulunduğunu, Avcılar'da işini bitirir bitirmez yeniden oraya gideceğini söyledi.

CHP'nin neyle karşılaşırsa karşılaşsın durdurulamayacağını ifade eden Aslan, "Bu parti, savaş meydanlarında kurulmuş, Kurtuluş Savaşı sırasında o savaşı organize etmiş ve ilk kongresini yapmış bir parti." diye konuştu.

Aslan, amaçlarının millet için mücadele olduğunu vurgulayarak, "Milletimizin de ülkemizin de aydınlık yarınları için durmaksızın gece gündüz mücadele ediyoruz." dedi.

İstanbul'un en dinamik ilçelerinden birinin Avcılar olduğunu dile getiren Aslan, "Bu kadar hızlı büyüyen bir ilçede elbette sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bugün temelini attığımız Reşitpaşa Zeminaltı Otoparkı, Avcılar'ımızın park sıkıntısını çözecek. Toplam 3 bin 325 metrekarelik proje alanı ve toplam 9 bin 800 metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükselecek olan bu tesis, dev bir emeğin ürünüdür." dedi.

Belediyecilik anlayışlarında "hizmet" demenin sadece beton dökmek olmadığını ifade eden Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim için her proje insana hürmet, doğaya sevgi demektir. 328 milyon TL'yi aşan bu büyük yatırımla 5 katı yerin altında olan, modern ve güvenli bir ulaşım merkezini inşa edeceğiz. 236 araçlık kapasitemizle cadde üzerindeki yükü alırken, engelli komşularımız için ayırdığımız özel alanlar ve elektrikli araç şarj istasyonlarımızla yaşamı tüm vatandaşlarımız için kolaylaştıracağız. Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde binalar yok, insan var. Tek bir karışını ziyan edemeyeceğimiz toprağımız, yeşilimiz var. O yüzden otoparkımızın yerin altında kalması sayesinde üst kısımda muazzam bir peyzaj alanı oluşturacak, yaklaşık 1500 metrekare yeşil alanımızla Avcılar'ın kalbinde yeni bir nefes alanı yaratacağız. Bugün temelini atıyoruz, 2027'de de hizmete açacağız. Reşitpaşa Zeminaltı Otoparkı, Avcılar'ımıza ve İstanbul'umuza şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından projenin temeline ilk beton döküldü.

